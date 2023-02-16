İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar gittiğimiz evlerin yüzde 40'ına sokulmadık, şimdi herkes çağırıyor

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DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, depreme dayanıklılık testi yapmak için bugüne kadar yapılan çalışmalarda, ekiplerin gittikleri konutların yüzde 40'ına sokulmadığını belirterek, "Şimdi tabii ki herkes çağırıyor. Bir anda on binlerce binaya cevap veremeyebiliriz" dedi. İBB'nin Yenikapı'daki merkezinde toplanan yardımlar TIR'larla yola çıktı. İBB Başkan Ekrem İmamoğlu çalışmaları inceleyerek, açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, konutların depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmek isteyen İstanbullular için 'acil tespit' konusunda destek vereceklerini belirtti. İmamoğlu, yaklaşık 2 yıldır çalışmalarının sürdüğünü ve 11 ilçede ciddi anlamda yol aldıklarını ifade ederek, "Acı bir durumu söyleyeyim, daha önce sahada yaptığımız acil tespit çalışmalarında evlerin yüzde 40'ına sokulmadık. Şimdi tabii herkes çağırıyor. Bir anda on binlerce binaya cevap veremeyebiliriz" diye konuştu.

"ALO 153 VE 'İSTANBULYENİLENİYOR.COM ÜZERİNDEN İRTİBAT KURABİLİRLER" İmamoğlu, binasının güvenliği konusunda endişe yaşayanların Alo 153 hattını arayarak veya 'istanbulyenileniyor.com' sitesi üzerinden İBB'ye başvuru yapabileceğini söyledi. İmamoğlu, "Bu konu bugüne dair değil, zaten çalışır durumdayız. Onun için bize başvurabilirler. Bizim bu konuda acil tespit mekanizmalarımız var. Tabii ki bir sonraki aşamada, daha detaylı tespit için farklı laboratuvarlar devreye girebilir. Biz acil tespit konusunda destek vermeye hazırız, bu konuda ekiplerimiz var. Şu da var, yani acı bir durum ama söyleyelim. Daha önce sahada yaptığımız acil tespit çalışmalarında inanın yüzde 40 eve sokulmadık. Şimdi tabi ki herkes çağırıyor. Bir anda tabii on binlerce binaya cevap veremeyebiliriz. Zaten 1,5-2 yıldır çalışıyoruz. Belki de şu an bize acil tespit ile ilgili soru soranların cevapları bizde olabilir çünkü, belli bölgeleri bitirdik. Yaklaşık 10-11 ilçede ciddi yol aldık. Bizimle, hem 'Alo 153' üzerinden olsun, hem internet sitemiz, 'istanbulyenileniyor.com' üzerinden irtibat kurabilirler. Bu konuda eğer bir karmaşa yaşanıyorsa, ben bugün bitmeden, sosyal medya üzerinden de tekrar tekrar paylaşıyorum" dedi.