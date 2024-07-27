Yurt içinde ve yurt dışında, bölücü terör örgütüne karşı mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında "Gürz-2" operasyonunun gerçekleştiğini bildirdi.

Operasyonda; 2'si "turuncu", 2'si "gri" kategoride olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Turuncu" kategorideki 'Benda Amed' kod adlı Semra Ayverdi ve 'Baran Hemlin' kod isimli Seyithan Sencer ile "gri" kategoride olan 'Sarı İbrahim' kod adlı Yakup Nişo ile 'Destina Botan' kod isimli Bişenk Durmuş'un etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.