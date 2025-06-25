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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Aranan 12 suçlu yurda getirildi | Son dakika haberleri

        "Aranan 12 suçlu yurda getirildi!"

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aradığımız 11, ulusal seviyede aradığımız 1 olmak üzere 12 suçluyu ülkemize getirdik.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 08:15 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:27
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        Yerlikaya: Aranan 12 suçlu yurda getirildi!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan 11, ulusal seviyede aranan 1 olmak üzere 12 suçluyu; ABD, Almanya (4), İtalya, Fransa, Yunanistan, Karadağ, Polonya, Kosova ve Gürcistan'dan ülkeye getirdiklerini belirterek, "Bu kabine dönemimizde 383 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar" ifadesini kullandı.

        Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili ayrıntıları ise şöyle paylaştı: "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.B., M.İ., E.K. R.Ş., Ş.Ç., E.C.Ç, E.Ö., A.A., M.K., R.B. ve M.B. ile ülkemizce ulusal seviyede aranan A.Y. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.B. isimli şahıs Almanya'da, 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.İ. isimli şahıs ABD'de, 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. isimli şahıs İtalya'da, 'Hırsızlık, Dolandırıcılık, Birden Fazla Kişi ile Tehdit, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Mala Zarar Verme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ş. isimli şahıs Yunanistan'da, 'Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Ş.Ç. isimli şahıs Karadağ'da, 'Kasten Öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.C.Ç. isimli şahıs Polonya'da, 'Kasten Öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ö. isimli şahıs Fransa'da, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs Almanya'da, 'Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.K. isimli şahıs Almanya'da, 'Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Kasten Yaralama, Uyuşturucu, Mala Zarar Verme' suçlarından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan R.B. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Ruhsatsız Ateşli Silahlara Mermileri Satın Alma ve Taşıma ve Bulundurma' suçlarından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan M.B. isimli şahıs Almanya'da, 'Kasten Öldürme, Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma' suçlarından ulusal seviyede aranan A.Y. isimli şahıs Kosova'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlanmıştır.

        Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı tebrik ediyorum."

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