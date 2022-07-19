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Bakan Soylu'nun kuzeninin katil zanlısı tutuklandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez'in katil zanlısı Fatih Ulusoy'un sorguda sabaha kadar ağladığı öğrenildi. Yaptığından pişman olduğunu söyleyen Ulusoy çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre olay dün Trabzon'un Of İlçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Fatih Ulusoy, karşılaştığı Sefa Dönmez'le tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Ulusoy, yanındaki silahla 5 el ateş ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'i öldürdü. Ardından silahıyla birlikte polise teslim oldu.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin sorguladığı zanlı, yaptığından pişman olduğunu savundu. Fatih Ulusoy, Dönmez'in sokak ortasında kendisini tokatladığını öne sürerek gururuna yediremeyip ateş etttiğini iddia etti. İddiaya göre Fatih Ulusoy, Sefa Dönmez'in balıkçı damının yanına dam yapmak istediğini, buna izin vermemesi üzerine kendisi hakkında şikayette bulunduğunu ancak sonra şikayetini geri çektiğini söyledi.

Fatih Ulusoy çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.