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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Hakkari'de İHA destekli uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

        Bakanlık açıkladı! Hakkari'de İHA destekli uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda; toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli zehir taciri yakalandı ve tamamı tutuklandı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 14:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        626 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonlarda 626 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        İHA destekli operasyonlarda, 140 kilogram eroin, 443 kilogram esrar, 1 kilogram afyon sakızı, 3 kilogram morfin ve 39 kilogram asit anhidrit ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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