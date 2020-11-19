Alınan bilgiye göre, İDO'nun Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.35 ve 18.35, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12.00, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 15.30 seferleri iptal oldu.
Öte yandan İDO ve Şehir Hatları vapurlarının şehir içi seferleri devam ediyor.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR