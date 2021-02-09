İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferleri iptal edildi

İDO'dan yapılan duyuruda olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00 Pendik-Yalova, 07.00 Yalova-Pendik, 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Şehir Hatları'nda da lodos nedeniyle saat 06.35 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 06.45 Kabataş-Adalar, 06.55 Bostancı-Karaköy, 07.05 Bostancı-Adalar, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.
BUDO SEFERLERİ DE İPTAL
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
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