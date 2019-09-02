Son dakika... İki genç kızdan haber yok! Rabia ve Esra iki gündür aranıyor! - Haberler

Denizli'de, 30 Ağustos Cuma günü öğlen saatlerinde, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Rabia Emere (15) ve arkadaşı Esra Badur (16) evlerinden çıkıp, görüşmek için buluştu. Ancak iki arkadaş evlerine dönmedi.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

DHA'daki habere göre yakınlarının gidebilecekleri yerlere bakmalarına rağmen iki arkadaşa ulaşamadı. Rabia Emere'nin babası İbrahim Emere bunun üzerine durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

AİLELER: "ÇOK ENDİŞELİYİZ"

Polis, 2 kayıp kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlattı. İbrahim Emere, kızının ve arkadaşının bir an önce bulunmasını istediklerini belirterek, "2 gündür kızım ve arkadaşından haber alamıyoruz. Eve dönmemeleri için hiçbir neden yok. Çok endişeliyiz" dedi.