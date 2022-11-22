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İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti

Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük için Fatih Camisi'nde bugün ikindi vaktinde cenaze namazı kılınacak

Son dakika: İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti
İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti
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AA

Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Damadı Suat Mertoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Prof. Dr. Küçük'ün, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini söyledi.

Mertoğlu, Prof. Dr. Küçük için Fatih Camisi'nde bugün ikindi vaktinde cenaze namazı kılınacağını belirtti.

Küçük, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık ve öğretim üyeliğiyle, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığı yapmıştı.

Birçok vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun hem kuruculuğunu yapan hem de buralarda üye olarak görev alan Küçük, yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katıldı, çok sayıda kitap ile akademik çalışmaya imza attı. Küçük, ilmi çalışmalarının yanı sıra binlerce öğrenci yetiştirdi.

TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın cenaze namazı bugün Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak ve naaşı Fatih Camii Haziresine defnedilecektir. Muhterem hocamızın mekanı cennet olsun."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Ömrünü İslâm’a vakfetmiş, yüksek bir ilim, ahlâk, ihlas sahibi olan İslâm âlimi Prof. Dr. Râşit Küçük hocamızın vefatı hepimizi üzdü. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı/sabır diliyorum. Rabbim, merhameti/mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun, inşallah.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hastalığı sebebiyle uzun süredir tedavi gören, hayatını eser vermeye ve öğrenci yetiştirmeye adamış olan din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm öğrencilerine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez: Değerli ilim adamı, sözü hikmet, sükutu ahlak olan, duruşuyla, vakarıyla, samimiyetiyle, şahsiyetiyle herkese numune-i imtisal olan, ömrünü dinine, Hadis ve Sünnete hizmetle geçirmiş pek muhterem Raşit Küçük Hocamız ahirete irtihal etmiştir. Mekanı cennet, makamı âlî olsun.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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