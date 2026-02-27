İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ülkemiz, zıt bloklarla aynı anda konuşabilen, temas kanallarını açık tutabilen ve müzakere zeminini mümkün kılabilen diplomatik erişim kapasitesine sahip nadir ülkelerden birisi durumundadır" dedi.

Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'Medya Perspektifinden Çatışma Bölgelerinde Türkiye'nin Barış Rolü Paneli'ne katıldı. Duran, panelde, dünyanın her bir noktasında daha adil bir sistemin tesis edilmesi için Türkiye'nin ortaya koyduğu gayretlerin anlatılacağını belirterek, Türkiye'nin bugün küresel vicdanın sesi olarak çatışma bölgelerinde hem diplomatik bir aktör hem de insani çözüm ortağı olduğunu vurguladı.

REKLAM

'YÜRÜYECEK ÇOK YOLUMUZ VAR'

Burhanettin Duran, barışın meşruiyetinin askeri ve siyasi güç dengelerinden değil, toplumların adalet duygularından geçtiğini belirterek, "Günümüzdeyse barış, yalnız müzakerelerle barış masalarında kazanılan bir şey değildir. Barış çabaları uluslararası kamuoyunda karşılık bulamazsa, sesi kısılır veya perdelenirse, işte o zaman en önemli cepheyi kaybetmişiz demektir. Bu nedenle, bizler barışın sesinin duyulabilmesi için her türlü medya mecralarında adil ve güvenilir bir temsilin mücadelesini veriyoruz ve vermek zorundayız. Gerçeklerin 'sahte filtreler'e takıldığı, zulmün 'hassas içerik' olarak gizlenmeye çalışıldığı mecralarda hep beraber yapacak çok işimiz var, yürüyecek çok yolumuz var" dedi.

'ÜLKEMİZ, NADİR ÜLKELERDEN BİRİSİ DURUMUNDA' Türkiye’nin kolaylaştırıcı ve ara bulucu kapasitesinin bugün dünyada fark oluşturduğunu vurgulayan Duran, "Ülkemiz, zıt bloklarla aynı anda konuşabilen, temas kanallarını açık tutabilen ve müzakere zeminini mümkün kılabilen diplomatik erişim kapasitesine sahip nadir ülkelerden birisi durumundadır. Bu rol, yalnızca siyasi düzeyde değil, teknik müzakere süreçlerinin yürütülmesi, güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesi ve kriz anlarında iletişimin kesintisiz sürdürülmesi açısından da önem taşımaktadır" diye konuştu. Duran, 5'inci yılına giren Ukrayna-Rusya savaşında tarafların Türkiye'nin ara buluculuğunda birçok kez bir araya geldiğini, Türkiye'nin barış masasına ev sahipliği yaptığını, 'Karadeniz tahıl koridoru' mutabakatının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla Türkiye öncülüğünde gerçekleştiğini, tüm dünyada yaşanabilecek olası gıda krizinin bu yolla engellendiğini belirtti. 'EN BÜYÜK ÇABAYI GÖSTEREN ÜLKENİN TÜRKİYE OLMASI TESADÜF DEĞİL' İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Duran, "İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının ve gerçekleştirdiği sistematik soykırımın tüm uluslararası platformlarda en yüksek sesle gündeme getirilmesi, insani yardım koridorlarının açılması, işgalin ve katliamların durdurulması ve İsrail'in adalet karşısında hesap vermesi için en büyük çabayı gösteren ülkenin Türkiye'nin olması asla bir tesadüf değildir" diye konuştu.