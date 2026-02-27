İletişim Başkanı Duran: Türkiye zıt bloklarla konuşabilen nadir ülkelerden birisi
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin bugün küresel vicdanın sesi olarak çatışma bölgelerinde hem diplomatik bir aktör hem de insani çözüm ortağı olduğunu vurguladı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ülkemiz, zıt bloklarla aynı anda konuşabilen, temas kanallarını açık tutabilen ve müzakere zeminini mümkün kılabilen diplomatik erişim kapasitesine sahip nadir ülkelerden birisi durumundadır" dedi.
Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'Medya Perspektifinden Çatışma Bölgelerinde Türkiye'nin Barış Rolü Paneli'ne katıldı. Duran, panelde, dünyanın her bir noktasında daha adil bir sistemin tesis edilmesi için Türkiye'nin ortaya koyduğu gayretlerin anlatılacağını belirterek, Türkiye'nin bugün küresel vicdanın sesi olarak çatışma bölgelerinde hem diplomatik bir aktör hem de insani çözüm ortağı olduğunu vurguladı.
'YÜRÜYECEK ÇOK YOLUMUZ VAR'
Burhanettin Duran, barışın meşruiyetinin askeri ve siyasi güç dengelerinden değil, toplumların adalet duygularından geçtiğini belirterek, "Günümüzdeyse barış, yalnız müzakerelerle barış masalarında kazanılan bir şey değildir. Barış çabaları uluslararası kamuoyunda karşılık bulamazsa, sesi kısılır veya perdelenirse, işte o zaman en önemli cepheyi kaybetmişiz demektir. Bu nedenle, bizler barışın sesinin duyulabilmesi için her türlü medya mecralarında adil ve güvenilir bir temsilin mücadelesini veriyoruz ve vermek zorundayız. Gerçeklerin 'sahte filtreler'e takıldığı, zulmün 'hassas içerik' olarak gizlenmeye çalışıldığı mecralarda hep beraber yapacak çok işimiz var, yürüyecek çok yolumuz var" dedi.
'ÜLKEMİZ, NADİR ÜLKELERDEN BİRİSİ DURUMUNDA'
Türkiye’nin kolaylaştırıcı ve ara bulucu kapasitesinin bugün dünyada fark oluşturduğunu vurgulayan Duran, "Ülkemiz, zıt bloklarla aynı anda konuşabilen, temas kanallarını açık tutabilen ve müzakere zeminini mümkün kılabilen diplomatik erişim kapasitesine sahip nadir ülkelerden birisi durumundadır. Bu rol, yalnızca siyasi düzeyde değil, teknik müzakere süreçlerinin yürütülmesi, güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesi ve kriz anlarında iletişimin kesintisiz sürdürülmesi açısından da önem taşımaktadır" diye konuştu.
Duran, 5'inci yılına giren Ukrayna-Rusya savaşında tarafların Türkiye'nin ara buluculuğunda birçok kez bir araya geldiğini, Türkiye'nin barış masasına ev sahipliği yaptığını, 'Karadeniz tahıl koridoru' mutabakatının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla Türkiye öncülüğünde gerçekleştiğini, tüm dünyada yaşanabilecek olası gıda krizinin bu yolla engellendiğini belirtti.
'EN BÜYÜK ÇABAYI GÖSTEREN ÜLKENİN TÜRKİYE OLMASI TESADÜF DEĞİL'
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Duran, "İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının ve gerçekleştirdiği sistematik soykırımın tüm uluslararası platformlarda en yüksek sesle gündeme getirilmesi, insani yardım koridorlarının açılması, işgalin ve katliamların durdurulması ve İsrail'in adalet karşısında hesap vermesi için en büyük çabayı gösteren ülkenin Türkiye'nin olması asla bir tesadüf değildir" diye konuştu.
'DEZENFORMASYONLA MÜCADELEYİ OLMAZSA OLMAZ GÖRÜYORUZ'
Barışın iletişimini korumanın, güvenlik meselesi olduğunu dile getiren Duran, "Bugün 'dezenformasyon' dediğimiz algı operasyonları, toplumsal yaraları kaşıyan, istikrarı zehirleyen, barış masalarını deviren bir güce erişmiştir. Gazze'de bebekler ölürken, sosyal medyada 'Filistinlilerin sattığı topraklardan bahsedenler' maalesef bu zehirden tatmış olanlardır. Bizler, dezenformasyonla mücadeleyi, barış anlatımızın güçlendirilmesi için olmazsa olmaz görüyoruz. Zira şunu biliyoruz ki çatışma bölgelerinde barışı konuşurken, yalnızca silahların susması yetmez, hakikatin üzerindeki ablukanın kaldırılması da gereklidir. Barış masalarının sadece sahada kurulmadığını, barışın, bir yönüyle de veri merkezlerinde, algoritmalarda, ekranlarda şekillendiğini bilmek durumundayız. Vatandaşlarımızdan da özellikle duygusal hassasiyetlerin tırmandığı dönemlerde bu tarz içeriklere karşı çok dikkatli olmalarını istirham ediyorum" dedi.
'ÖNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREV VAR'
Türkiye'nin Suriye'de eski rejimin katliamları karşısında Suriyelilere sırtını dönmediğini, bölgede istikrarın temini için elini taşın altına koymaktan çekinmediğini belirten Duran, hem Suriye için hem de bölge için yepyeni bir dönem başladığını ifade ederek, "Elbette önümüzde çok önemli bir görev var. Suriye'nin istikrar içerisinde yeniden inşası ve yeniden imarı. Bunun kolay bir görev olmadığını biliyoruz. Bu noktada yeni dönemde Suriye'de oluşan istikrarı hala sabote etmek isteyen, barış ortamını zehirlemek isteyen ve istikrarsızlıktan beslenmek isteyen çevreler var. Bu aktörler kimi zaman terör örgütü görünümünde kimi zaman vekil aktörler kimi zaman da bazı devlet görünümünde olabiliyor. Onlara ve bütün dünyaya şunu ifade etmek istiyorum, Türkiye olarak biz, dün olduğu gibi bugün de gelecekte de Suriyeli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olacağız. Suriye devletinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstereceğiz ve bunun korunmasına yardımcı olacağız. Suriye'de ve bölgemizde barış ve huzur ortamının sağlanmasına Türkiye olarak her daim katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.