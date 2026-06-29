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        Haberler Gündem Yargı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davanın 58. duruşması tamamlandı

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davanın 58. duruşması tamamlandı

        İBB'ye yönelik 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı yolsuzluk davasının 58. duruşması sona erdi. Duruşmada, tutuklu sanık İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatları savunma yaptı. Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının devamı için duruşmayı yarına erteledi. Yarınki celsede Murat Ongun'un savunma yapması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 17:07 Güncelleme:
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        İBB davasında 58. duruşma tamamlandı
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        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 58. duruşması tamamlandı.

        AA'daki habere göre; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanık İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatları savunma yaptı.

        Akgün'ün avukatları, iddianamedeki eylemlere ilişkin savunmalarında, hiyerarşik bir yapı ve suç örgütünün bulunmadığını öne sürdü.

        Müvekkilleri hakkındaki suçlamaları reddeden avukatlar, Akgün'ün tahliyesini talep etti.

        Akgün'ün de savunmasını tamamlamasıyla davada şu ana kadar toplam 85 tutuklu sanığın savunması alınmış oldu.

        Davada, tutuklu sanık olarak, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, tutuklanmalarının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun savunmalarının alınması kaldı.

        Duruşma, sanık savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi. Yarınki duruşmada, Murat Ongun'un savunma yapması bekleniyor.

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