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HaberlerDünyaBİTMİYOR! Son dakika: İngiltere'den yeni mutasyon haberi... Almanya alarmda
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İngiltere'de endişe verici bir mutasyon daha tespit edildi! Almanya'da kısıtlamalar uzayabilir!

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye devam ederken, İngiltere'de virüsün mutasyona uğramış iki türünün tespit edildiği ve birinin 'endişe verici' olduğu açıklandı. Öte yandan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de ülkede uygulanan sıkı kısıtlamalarının 1 Mart tarihine kadar uzatılmasını istediği iddia edildi.

BİTMİYOR! Son dakika: İngiltere'den yeni mutasyon haberi... Almanya alarmda
İngiltere ve Almanya'dan endişe verici açıklamalar!
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HABERTURK.COM / Reuters

Koronavirüs salgınıyla mücadelede sıkı önlemler alan İngiltere'de iki mutasyonun daha tespit edildiği açıklanırken, Almanya'da önlemlerin uzatılmasının düşünüldüğü belirtildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, İngiltere hükümetinin bilim kurulu yetkilileri, koronavirüsün mutasyona uğramış iki yeni türünün tespit ettiklerini ve durumun endişe verici olduğunu açıkladı. Tespit edilen mutasyonların Güney Afrika ve Brezilya'daki türlerle benzerlik gösterdiği ifade edildi.

İlk olarak Bristol'de tanımlanan yeni varyantlardan birinin 'endişe verici' olduğu ifade edildi. Liverpool'da tespit edilen diğer türün ise incelendiği belirtildi.

"AŞILARA ÇOK GÜVENİYORUZ"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının Güney Afrika türüne karşı "minimum koruma" sağladığına yönelik klinik çalışmalara değinerek, "Kullandığımız aşılara çok güveniyoruz" dedi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 bin 104 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 3 milyon 959 bin 784’e ulaştığı bildirildi. Ülkede son 24 saat içinde 333 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 112 bin 798'e yükseldi.

İngiltere'de Ocak ayında koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün vakaları artırmasının ardından üçüncü kez ulusal karantina uygulaması ilan edilmişti.

ALMANYA'DA ÖNLEMLER TEKRAR UZATILABİLİR

Almanya'da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin uzatılacağı iddia edildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 16 eyalet başbakanıyla yapacağı korona zirvesi öncesi 14 Şubat’a kadar uzatılan koronavirüs kısıtlamalarının 1 Mart tarihine kadar uzatılmasını istediği öne sürüldü.

Başbakan Merkel, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) mutasyonlu türünün yayılma hızından dolayı mevcut kısıtlamaların uzatılasını istediği ve mutasyonlu virüsün 13 eyalette tespit edildiğinden dolayı tedirgin olduğu belirtildi. İddia edildiği gibi Merkel’in kısıtlamaları 1 Mart’a kadar uzatılması halinde okulların açılması da ertelenecek.

Robert Koch Enstitüsü (RKİ) mutasyona uğrayan virüsün Almanya’da bulaşma oranının yüzde 6 civarında olduğunu ve kısa zamanda yüzde 20’yi bulabileceğini açıklamıştı.

Almanya’da toplam vaka sayısı 2 milyon 291 bin 924’e, toplam can kaybı ise 62 bin 156'ya ulaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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