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HaberlerDünyaSON DAKİKA: İngiltere'de koronavirüs vakaları aylar sonra sınırı aştı! - Haberler
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İngiltere'de koronavirüs vakaları aylar sonra sınırı aştı!

Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla günlük vaka sayılarında artış gözlemlenen İngiltere'de şubat ayından bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 7 bin sınırını aştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, vakalarda çok net bir artış olduğunu, tüm kısıtlamaların kaldırılması kararını yeniden görüşeceklerini söyledi.

SON DAKİKA: İngiltere'de koronavirüs vakaları aylar sonra sınırı aştı! - Haberler
İngiltere'de vaka sayıları aylar sonra sınırı aştı!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılmaya başlamasıyla beraber günlük vakalarda yeniden artış gözlendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkedeki vakaların ve hastaneye yatışların çok net bir şekilde arttığını belirtti. Johnson, hükümetin 21 Haziran'da tüm kısıtlamaların kaldırılması hedefine atıfta bulunarak, bir sonraki aşamaya geçebilmek için yeterli koruma oluşturulması gerektiğini belirtti.

Johnson, "Buna bakacağız ve veriler tarafından yönlendirileceğiz" ifadelerini kullanarak, hükümetin konuyla ilgili kararını pazartesi günü duyuracağını aktardı.

GÜNLÜK 7 BİN SINIRINI AŞTI

İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 540 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesiyle şubat ayından bu yana ilk kez günlük 7 bin sınırı aşılmış oldu.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte kaydedilen 6 can kaybı ile virüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 127 bin 860'a yükseldi.

Geçen hafta 4 bin 330 olarak kayda geçen günlük vaka sayısı ise bir hafta içinde yüzde 74 artarak bugün 7 bin 540 oldu. Böylece 7 bin 434 vakanın kaydedildiği 27 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka artışı görüldü.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, Alfa (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu.

Bu arada, son 24 saatte 136 bin 802 ilk, 313 bin 482 de ikinci doz aşı uygulandı.

İki doz aşı yaptıranların toplam sayısı 40 milyon 710 bin 319'a, ikinci doz aşıyı olanların toplam sayısı ise 28 milyon 540 bin 844'e ulaştı. Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 77'si ilk, yüzde 54'ü de ikinci doz aşısını yaptırdı.

JOHNSON 4. AŞAMA İÇİN UYARMIŞTI

Johnson daha önce 21 Haziran'da "normalleşmeye geçiş" hedefiyle ilgili İngiltere'nin tüm kısıtlamaları kaldırmak için gerekirse bekleyeceğini söylemişti. Johnson, İngiltere’deki verilerin "belirsiz" olduğunu ifade ederek, hükümetin koronavirüs kısıtlamalarını kaldırma planına yönelik 4'üncü aşamaya beklendiği tarihte geçilemeyeceği uyarısında bulunmuştu.

4. AŞAMADA TÜM KISITLAMALARIN KALDIRILMASI HEDEFLENİYOR

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle üçüncü kez uygulanan ulusal kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasına yönelik planın birinci aşamasına göre, 8 Mart'ta bazı okullar yeniden açılmıştı.

12 Nisan'da gerçekleşen ikinci aşamada perakende mağazaları yeniden açılmış, dış mekan egzersizlerine ve 6 kişilik grupların dışarıda toplanmasına izin verilmişti. En son 17 Mayıs'ta gerçekleşen üçüncü aşamada, restoranların yeniden açılmasına ve 30 kişiye kadar etkinliklerin düzenlenmesine izin verilmişti.

Resmi verilere göre, Mayıs sonundan bu yana ülkedeki günlük vaka sayılarında yeniden artış kaydedilmesi ve Covid-19'un hızla yayılan diğer mutasyonları nedeniyle 21 Haziran'da yürürlüğe girmesi planlanan dördüncü aşamanın erteleneceği düşünülüyor. Hükümetin dördüncü aşamadaki planına göre 21 Haziran tarihinde büyük festivallerin yeniden yapılması ve tüm kısıtlamaların sona ermesi gibi kurallar yer alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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