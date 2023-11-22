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"DEĞİŞİK DEĞİŞİK YABANCI BİRİLERİNİ GÖRÜYORUZ BİNADA" Bir mahalle sakini, binada sürekli yabancı kişileri gördüklerini belirterek şunları kaydetti: "Her hafta sürekli yabancı birileri gidip geliyor. Mesela 3 ay önce Afrika asıllı kişiler gördük, ondan öce Suriyeli, Pakistanlı, Türkmenistanlı devamlı böyle değişik değişik insanları görüyoruz binada, girip çıkarlarken. Muhtemelen günübirlik ya da haftalık kiraya veriliyor. Bugün de bir şahsın aşağı düştüğünü gördük.

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"Diğer şahsında aşağı düşerken birinci katta klimanın üstüne düştüğünü gördük o şahsı kurtardık. Ondan sonra polis ekipleri, olay yeri inceleme, ambulans geldi. Biz dışarı çıktığımızda, yere düşen şahsın eli bağlıydı, klimanın üstüne düşen şahsın eli de bağlıydı. Ve 'kurtarın' diye bağırıyordu. Diğer şahısları da kaçarken görenler olmuş. Onların da Afganistanlı olduğu söyleniyor. Düşen şahısların da Pakistanlı olduğu söyleniyor, 3 tane çocukları vardı yukarıda."

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"Çocuklarını olaydan sonra kurtardık. 3 tane çocuk vardı, 2 tane Pakistanlı, Pakistanlılardan birisi öldü. 3 şahıs da kaçtı. Onlarda Afganistanlıymış. Şahsı polisler aldığında, 'Biz buradan Avrupa'ya geçmek için geldik, 10 bin lira istediler, 10 bin lira verdik. Ondan sonra 30 bin lira istemişler, vermedikleri için dayak yediklerini işkence gördüklerini' söylediler. Muhtemelen işkenceden sonra ya atladılar ya da birileri tarafından aşağı atıldılar."

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