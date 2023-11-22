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        Haberler Gündem Son dakika: İstanbul Küçükçekmece'de insan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!

        Küçükçekmece'de tutsak tutuldukları binadan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti!

        İstanbul Küçükçekmece'de insan tacirleri dehşet saçtı. Olayda yurt dışına çıkmak için anlaştıkları kişiler tarafından bir evde tutsak tutulan yabancı uyruklu iki kişi kaçmak için 3'üncü kattan atladı. Afgan uyruklu olan kişilerden biri hayatını kaybederken diğeri ise ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:55 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:57
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        Küçükçekmece'de yurt dışına çıkmak için anlaştıkları kişiler tarafından bir evde tutsak tutulan yabancı uyruklu iki kişi kaçmak için 3'üncü kattan atladı.

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        DHA'nın haberine göre aşağı atlayanlardan biri hayatını kaybetti. Diğeri ise binanın dışında bulunan klimanın üzerine düşerek yara almadan kurtuldu.

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        Olay, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre aralarında çocuklarında bulunduğu yabancı uyruklu bir grup, yurt dışına çıkmak için para karşılığında bir grupla anlaştı.

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        Verilen miktarı yetersiz bulan grup, yabancı uyruklu kişilerin ellerini ve ayaklarını bağlayarak evde tutsak tuttu. İşkence gördükleri de iddia edilen yabancı uyruklu kişilerden Afganistan uyruklu 2 kişi kaçmak için 3'üncü kattan atladı. Atlayanlardan biri ağır yaralanırken, bir kişi ise binanın dışında bulunan klimanın dış ünitesinin üzerine düşerek yara almadan kurtuldu. Olay sonrası evde bulunan 3 şüpheli kaçtı.

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        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ellerinin bağlı olduğu görülen ağır yaralanan yabancı uyruklu vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, evden bulunan 3 çocuğu ve klimanın üzerine düşen yabancı uyruklu vatandaşı polis merkezine götürdü.

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        Ağır yaralan ve Afganistanlı olduğu öğrenilen vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 3'üncü kattan atlayan yabancı uyruklu vatandaşın alt katta bulunan klimanın dış ünitesinin üzerinde kaldığı görülürken, klimanın üzerinde duran vatandaşın, evde Ali baba adında bir kişi ile 3 çocuğunun bulunduğunu söylüyor.

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        "DEĞİŞİK DEĞİŞİK YABANCI BİRİLERİNİ GÖRÜYORUZ BİNADA"

        Bir mahalle sakini, binada sürekli yabancı kişileri gördüklerini belirterek şunları kaydetti: "Her hafta sürekli yabancı birileri gidip geliyor. Mesela 3 ay önce Afrika asıllı kişiler gördük, ondan öce Suriyeli, Pakistanlı, Türkmenistanlı devamlı böyle değişik değişik insanları görüyoruz binada, girip çıkarlarken. Muhtemelen günübirlik ya da haftalık kiraya veriliyor. Bugün de bir şahsın aşağı düştüğünü gördük.

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        "Diğer şahsında aşağı düşerken birinci katta klimanın üstüne düştüğünü gördük o şahsı kurtardık. Ondan sonra polis ekipleri, olay yeri inceleme, ambulans geldi. Biz dışarı çıktığımızda, yere düşen şahsın eli bağlıydı, klimanın üstüne düşen şahsın eli de bağlıydı. Ve 'kurtarın' diye bağırıyordu. Diğer şahısları da kaçarken görenler olmuş. Onların da Afganistanlı olduğu söyleniyor. Düşen şahısların da Pakistanlı olduğu söyleniyor, 3 tane çocukları vardı yukarıda."

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        "Çocuklarını olaydan sonra kurtardık. 3 tane çocuk vardı, 2 tane Pakistanlı, Pakistanlılardan birisi öldü. 3 şahıs da kaçtı. Onlarda Afganistanlıymış. Şahsı polisler aldığında, 'Biz buradan Avrupa'ya geçmek için geldik, 10 bin lira istediler, 10 bin lira verdik. Ondan sonra 30 bin lira istemişler, vermedikleri için dayak yediklerini işkence gördüklerini' söylediler. Muhtemelen işkenceden sonra ya atladılar ya da birileri tarafından aşağı atıldılar."

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