        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İnsanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır | Son dakika haberleri

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İnsanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır. İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 12:30 Güncelleme:
        "İnsanlığın tüm değerlerine saldırıdır"
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail’in Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır. İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz. Müslümanların Mescid-i Aksa’da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır. İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir. İnsanlığın değerlerini korumak için tüm dünyanın İsrail’in hukuksuz eylemlerine karşı ortak mücadele etmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

