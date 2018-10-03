Instagram'da sabah saatlerinde erişim sorunu yaşandı. Son dönemim en popüler sosyal ağı Instagram'da kullanıcılar saat 10.00 itibariyle "Akış yenilenemedi" uyarısıyla karşılaştı. Konuyla ilgili Instagram'dan bir açıklama gelmedi. Instagram'a erişim sorunu yaşayan bölgeler ise şöyle:

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da Türkiye'de özellikle İstanbul ve çevrelerinde erişim sorunu yaşandı. Instagram'daki sorunun, başta Fransa olmak üzere, İspanya, Hollanda, Polonya'nın yanı sıra Amerika kıtasında New York, Brazilya'nın doğu bölgeleri ve Peru'nun batı kıyısında da sorun yoğunlukla yaşandı.

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.

Instagram ilk başta sadece iPhone, iPad ve iPod Touch aletlerinde kullanılırken 2012 Nisan'da Android 2.2 (Froyo ve üstü yüklü kameralı telefonları da destekledi. Uygulama iTunes App Store , Google Play online satış mağazalarında ve Microsoft Lumia Mağazalarında dağıtılıyor.

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