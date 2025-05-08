Irak Özel Temsilciliği'ne Veysel Eroğlu atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Irak Özel Temsilciliği'ne Veysel Eroğlu atandı
Giriş: 08.05.2025 - 00:07 Güncelleme: 08.05.2025 - 00:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti Nezdinde Özel Temsilci olarak görevlendirildi.
Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Turan Kuloğlu atandı.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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