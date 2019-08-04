İran devlet medyasının aktardığı habere göre, İran güçleri Körfez'de bazı Arap devletlerine petrol kaçırdığı iddiasıyla yabancı bir gemiye el koydu.

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, el konulan gemide 700 bin litre benzin bulunduğunu ve gemideki 7 denizcinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İran Devrim Muhafızları geçtiğimiz ay, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir tankere el koymuş, iki ülke arasındaki gerilim olayın ardından yükselmişti.

ABD ve bazı Avrupalı ülkeler yaşanan gelişmelerin ardından Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için bölgede bir deniz kuvveti oluşturma yolunda adımlar atmıştı.

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