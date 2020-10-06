İran'dan silah yardımı açıklaması!

AA

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SİLAH YARDIMI İDDİASI SORULDU

AA muhabirinin yönelttiği "İran'dan Ermenistan'a silah gönderilip gönderilmediği" sorusuna Rebii, "Bu yöndeki şeytanlıkları gördüm. Bazıları yaptıkları şeytanlıklarla İran'ın bölge halkıyla olan kültürel dayanışmasını hedef alıyor. Silah yardımı ya da diğer meseleler hiçbir şekilde İran'ın siyaseti ve stratejisi değildir.

"İŞGAL EDİLEN KENTLER BOŞALTILMALI"

Defalarca kez Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve işgal edilen şehirlerin boşaltılması gerektiğine vurgu yaptık. Azerbaycan'a ait işgal altındaki bölgelerin boşaltılması İran'ın sürekli vurgu yaptığı bir konudur" şeklinde cevap verdi.

"TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK TACİZ VAR"

Hükümet Sözcüsü Rebii, İran'ın sınır bölgelerindeki çatışmalar ve kendi topraklarına yönelik tacizlere de daha fazla tahammül etmeyeceklerini yineleyerek, bunların bir an önce sona ermesi çağrısında bulundu.

Rebii ayrıca, İran'ın bölgesel meseleler ve dış siyasetle ilgili resmi görüşünün hükümet ve dışişleri bakanlığı tarafından açıklandığına işaret etti. İran Hükümet Sözcüsü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) meselesine de değindi.

Rebii, Kovid-19 tedbirleri kapsamında salgına yakalananların kuralları ihlal etmesi halinde haklarında hukuki sürecin başlatılacağını sözlerine ekledi.