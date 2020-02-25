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İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu. İran'da bir Tahran milletvekilinde de koronavirüse rastlandığı açıklandı.

"BEN DE KORONAVİRÜS OLDUM"

Yüksek ateş nedeniyle dün karantinaya alındığını ve virüs testi yapıldığını aktaran Herirçi, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de korona oldum" dedi. Durumunun iyi olduğunu belirten Herirçi, "Virüsü yeneceğimizden emin olun" ifadesini kullandı.

DÜNKÜ BASIN TOPLANTISINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ile dünkü basın toplantısında da sık sık terlemesinden dolayı yüzünü sildiği görülüyor.

İRAN'DA VAKA SAYISI 95'E YÜKSELDİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15'e çıktı. 34 kişide daha virüs tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 95'e yükseldi.

11 EYALETTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İran Sağlık Bakanı Nemeki, karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu.