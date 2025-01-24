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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal Persepolis'te! - Futbol Haberleri

        İsmail Kartal Persepolis'te!

        İran ekibi Persepolis, 63 yaşındaki teknik direktörle anlaştığını resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.01.2025 - 20:42 Güncelleme: 24.01.2025 - 21:05
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        Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra başka takım çalıştırmayan teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu.

        63 yaşındaki çalıştırıcı, İran Pers Körfez Ligi ekiplerinden Persepolis'in yeni teknik direktörü oldu.

        58 MAÇTA 44 GALİBİYET

        Fenerbahçe'yi yöneten İsmail Kartal, geçtiğimiz sezonda sarı-lacivertlilerde 58 maça çıkarken 44 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

        UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde elenen Kanarya, Süper Lig'de de 99 puan toplayarak 2. oldu.

        MUSTAFA DENİZLİ'DEN SONRA 2. TÜRK

        İsmail Kartal, Mustafa Denizli'nin ardından Persepolis'in başına geçen ikinci Türk teknik direktör oldu.

        Persepolis, 16 haftası geride kalan İran Pers Körfez Pro Ligi'nde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Başkent Tahran temsilcisi, 30 puanla lider Traktör'ün 5 puan gerisinde dördüncü sırada bulunuyor.

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