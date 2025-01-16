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        Haberler Dünya İsrail'de istifa krizi | Dış Haberler

        İsrail'de kabine krizi

        İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Gazze'de sağlanan mutabakatın onaylanması durumunda partisiyle koalisyondan çekileceklerini duyurdu. Ben Gvir ayrıca bakanlık görevinden de istifa edeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 22:37 Güncelleme: 16.01.2025 - 23:00
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        İsrailli bakandan istifa tehdidi
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        İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Gazze'de sağlanan mutabakatın onaylanması durumunda partisiyle koalisyondan çekileceklerini duyurdu. Ben Gvir ayrıca bakanlık görevinden de istifa etmiş olacak.

        Ben Gvir "Gazze'de ateşkes olursa partimle hükûmetten çekileceğiz. Eğer savaş ederse hükûmetteki varlığımızı sürdüreceğiz." dedi.

        Ben Gvir, aşırı sağcı söylemleri ile tanınıyor. Daha önce Gazze'ye baskının daha da artırılmasını savunan Ben Gvir, yakıt girişinin de kısıtlanmasını talep etmişti.

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