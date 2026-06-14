Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da bariyerlere çarpan midibüs devrildi: 1'i çocuk 12 yaralı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da bariyerlere çarpan midibüs devrildi: 1'i çocuk 12 yaralı

        İstanbul'da TEM Otoyolu Gazi kavşağında kontrolden çıkan yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 12 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 08:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TEM'de kaza: 12 yaralı

        Sultangazi, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk olmak üzere 12 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre kaza; sabah saat 06.30 sıralarında İstanbul'da TEM Otoyolu Cumhuriyet Mahallesi mevkii Gazi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Osman A.'nın kullandığı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü şekilde sağladı.

        1'İ ÇOCUK 12 YARALI

        İtfaiye ekipleri ise midibüsün içerisindeki yolcuları camları kırarak kurtardı. Kazada 1'i çocuk olmak üzere yaralandığı belirlenen 12 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Şoför Osman A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, midibüsün kaldırılmasının ardından yoldaki trafik tekrar normale döndü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yanlışlıkla kardeşinin kimliğiyle sınava geldi, amcası 4 dakika kala kendi kimliğini yetiştirdi

        Yanlışlıkla kardeşinin kimliğiyle sınava geldi, amcası 4 dakika kala kendi kimliğini yetiştirdi

        #istanbul
        #TEM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta tek gol var
        Maçta tek gol var
        Vancouver'da Türk coşkusu!
        Vancouver'da Türk coşkusu!
        Sel ve dolu uyarısı! Meteoroloji'den 21 il için yağış alarmı
        Sel ve dolu uyarısı! Meteoroloji'den 21 il için yağış alarmı
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        NBA'de New York Knicks 53 yıl sonra şampiyon!
        NBA'de New York Knicks 53 yıl sonra şampiyon!
        Okullar ne zaman açılacak?
        Okullar ne zaman açılacak?
        Brezilya ile Fas puanları paylaştı
        Brezilya ile Fas puanları paylaştı
        ABD ile imzalanacak mutabakat zaptı İran'da tartışma yarattı
        ABD ile imzalanacak mutabakat zaptı İran'da tartışma yarattı
        "Anlaşmanın bugün imzalanması planlanıyor"
        "Anlaşmanın bugün imzalanması planlanıyor"
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Memura fazla mesai kararı
        Memura fazla mesai kararı
        Arhavi'de kahreden olay
        Arhavi'de kahreden olay
        D-100’de bıçaklı panik
        D-100’de bıçaklı panik
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya