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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da bir sürücü fren yerine gaza bastığı araçla denize düştü

        İstanbul'da bir sürücü fren yerine gaza bastığı araçla denize düştü

        Sarıyer'de fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücü, otomobiliyle denize düştü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü kurtulurken, araç vinç yardımıyla sudan çıkarıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay anı ve ihbar sırasında kaydedilen görüntülerde, "battı araba" ve "köprü manzarasına karşı" ifadeleri dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 09:58 Güncelleme:
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        Fren diye gaza bastı, denize daldı
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        Sarıyer’de fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücü, otomobiliyle denize düştü. Kendi imkânlarıyla araçtan çıkarak sahile çıkan sürücü kurtulurken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, otomobilin battığı yerin “Adamın battığı nokta çok güzel, tam köprü manzarasına karşı” sözleriyle tarif edildiği anlar yer aldı.

        DHA'daki habere göre olay; saat 00.45 sıralarında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobille denize düştü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü sahile çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri çevrede önlem aldı. Aracın vinç yardımıyla denizden çıkarıldığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        'TAM KÖPRÜ MANZARASINA KARŞI'

        Olayı gören bir kişi yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, otomobilin denize düştüğünü fark eden kişinin, "Araba gitti, arabaya yazık oldu" dediği anlar yer aldı.

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        Görgü tanığının kazanın Rumeli Kavağı'nda meydana geldiğini söylediği, çevrede bulunan bir kişinin sürücünün alkollü olabileceğini öne sürmesi üzerine polisin aranmasını istediği görüldü.

        Otomobilin su almaya başlamasıyla panik yaşayan kişinin, "Baba araba batıyor git gide" diyerek itfaiyenin aranmasını istediği, aracın gözden kaybolmadan önce "Oğlum batıyor, vallahi batıyor", otomobilin suya gömülmesinin ardından ise "Battı araba" ifadelerini kullandığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

        'BATTIĞI NOKTA ÇOK GÜZEL'

        Görüntülerin devamında, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan kişinin Rumeli Kavağı girişinde bir otomobilin denize düştüğünü ihbar ettiği görüldü. Görevlinin "Nereye uçtu?" sorusu üzerine önce "Manzaraya karşı" yanıtını veren kişinin, daha sonra deniz kenarını işaret ederek, "Adamın battığı nokta çok güzel, baksana tam köprü manzarasına karşı" dediği anlar da kayıtlara yansıdı.

        Harita üzerinden konumu kontrol ederek görevlilere adres tarif eden kişinin, görüşmenin sonunda otomobilin tamamen battığını söylediği anlar da görüntülerde yer aldı.

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