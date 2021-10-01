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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da dev 'rüşvet' operasyonu: 87 gözaltı kararı
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İstanbul'da dev 'rüşvet' operasyonu! 87 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, tapuda rüşvet iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturmada aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 87 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler arasında tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, memurlar ve mahalle muhtarı da var

Son dakika: İstanbul'da dev 'rüşvet' operasyonu: 87 gözaltı kararı
İstanbul'da dev 'rüşvet' operasyonu: 87 gözaltı kararı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul'un Şile ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tapuda rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmada, toplam 87 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Şüphelilerin evlerinde ve tapu müdürlüğünde arama yapıldı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarı olmak üzere 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu belirtiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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