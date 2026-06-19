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        İstanbul'da doğal gaz borusu söküm sırasında patladı: 3 işçi yaralandı

        İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binada doğal gaz borularının sökümü sırasında patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 15:32 Güncelleme:
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        Boru sökümünde patlama: 3 yaralı

        Güngören’de kentsel dönüşüme giren binanın doğal gaz borularının kesimi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 işçi ambulansla hastaneye götürüldü.

        BORU SÖKÜMÜNDE PATLAMA

        DHA'daki habere göre olay; İstanbul'un Güngören ilçesinde meydana geldi. katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı. Öğlen saatlerinde 3 işçi doğal gaz borularının sökümünü yaptığı sırada patlama meydana geldi.

        Patlamada 3 işçi de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        3 KİŞİ YARALANDI

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken olay ile ilgili soruşturma başlattı.

        "PATLAMA SESİ DUYDUM"

        Olay sırasında karşı binada evinde olduğunu belirten Vildan Ünlü "Ben evdeydim, bir andan patlama sesini duydum. Büyük bir patlama sesi gelince inşaattan asansör düştü sandım. Meğer doğalgaz patlamış. 3 kişi yaralandı diye biliyorum’" dedi.

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