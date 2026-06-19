İstanbul'da doğal gaz borusu söküm sırasında patladı: 3 işçi yaralandı
İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binada doğal gaz borularının sökümü sırasında patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Güngören’de kentsel dönüşüme giren binanın doğal gaz borularının kesimi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 işçi ambulansla hastaneye götürüldü.
BORU SÖKÜMÜNDE PATLAMA
DHA'daki habere göre olay; İstanbul'un Güngören ilçesinde meydana geldi. katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı. Öğlen saatlerinde 3 işçi doğal gaz borularının sökümünü yaptığı sırada patlama meydana geldi.
Patlamada 3 işçi de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken olay ile ilgili soruşturma başlattı.
"PATLAMA SESİ DUYDUM"
Olay sırasında karşı binada evinde olduğunu belirten Vildan Ünlü "Ben evdeydim, bir andan patlama sesini duydum. Büyük bir patlama sesi gelince inşaattan asansör düştü sandım. Meğer doğalgaz patlamış. 3 kişi yaralandı diye biliyorum’" dedi.