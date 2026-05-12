Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İstanbul'da düzenlenen operasyonda 1 tona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi

        İstanbul'da düzenlenen operasyonda 1 tona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi

        İstanbul'da Zeytinburnu, Güngören ve Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1 ton uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, soruşturmanın devamında uyuşturucu üretimini organize ettikleri değerlendirilen 15 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 11:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 tona yakın uyuşturucu operasyonu

        Zeytinburnu, Güngören ve Bayrampaşa'da 4 ayrı adresle 2 araca düzenlenen operasyonda 1 tona yakın uyuşturucu hap ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, soruşturmanın devamında; uyuşturucu hap üretimini organize ettiği değerlendirilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine' yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmalar sonucunda iki farklı tarihte Zeytinburnu, Güngören ve Bayrampaşa ilçelerinde bulunan 4 ayrı adres ile 2 araca operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 932 kilo 450 gram pregabalin etken maddeli uyuşturucu hap, 114 kilo 600 gram beyaz toz halinde Pregabalin maddesi, 731 kilo 800 gram katkı maddesi, hap üretiminde kullanılan 10 makine ele geçirildi.

        Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Soruşturmanın devamında; uyuşturucu hap üretimini organize ettiği, dağıtım ve para akışını sağladığı, ayrıca daha önce ele geçirilen uyuşturucu maddelerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zafer gecesine şiddet gölgesi

        Galatasaray'ın Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İstanbul'un birçok noktasında kutlamalar yapılırken, bazı bölgelerde çıkan olaylar geceye gölge düşürdü

        #Son dakika haberler
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        İş kadını kaza kurbanı oldu
        İş kadını kaza kurbanı oldu
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de