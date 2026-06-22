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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yolların durumu

        İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yolların durumu

        İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı yollarında araçlar zaman zaman güçlükle ilerlerken, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        İstanbul'da pazartesi yoğunluğu

        İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

        TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında sürücüler araçlarıyla trafikte ağır seyrediyor.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Ümraniye'den köprü girişine kadar uzanıyor.

        Şile Otoyolu'nda, Altunizade ile Ümraniye arasında yer yer yoğunluk görülüyor.

        Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü ve Bakırköy ile Zetinburnu ve Beyoğlu arasında, Edirne istikametinde de Beylikdüzü mevkisinde araçlar yavaş ilerliyor.

        TEM Otoyolu'nda Esenler ile Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ile Seyrantepe arasında araçlar güçlükle seyrediyor.

        Öte yandan, sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67'ye kadar çıktı.

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