İstanbul'da iş merkezinde yangın!
İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. Yangında müdahale eden 4 itfaiyeci dumandan etkilendi
İstanbul Bayrampaşa'da yangın saat 09.30 sıralarında Şehit Sadullah Balkan Sokak'ta bulunan iş merkezindeki bir iş yerinden çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre içeride mahsur kalanlar bulunduğu ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
9 KİŞİ KURTARILDI
İtfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu 9 kişi kurtarıldı. Yangına müdahale eden 4 itfaiye eri de dumandan etkilendi.
İNCELEME DEVAM EDİYOR
Bodrum kattaki duman tahliyesi sürerken itfaiyenin de yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor.