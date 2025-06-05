İstanbul'da Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, sabah erken saatlerde yola çıktı. TEM Otoyolu'nda Kocaeli istikametine araçlar yavaş ilerledi.

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, sabah erken saatlerde yola çıktı. Anadolu Yakası'nda Kocaeli istikametine ilerleyen sürücüler, TEM Otoyolu üzerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

YERLİKAYA'DAN UYARI: YOLUN SONU BAYRAM OLSUN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yolun sonu bayram olsun" dedi.

"Geçen yıl karayollarımızda meydana gelen trafik kazalarında maalesef 6 bin 351 canımızı yitirdik" diyen Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

“YOLUN SONU BAYRAM OLSUN”



Geçen yıl karayollarımızda meydana gelen trafik kazalarında maalesef 6 bin 351 canımızı yitirdik.



Bu sayı sıradan bir istatistik değil. Her biri, bir can. Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk. Her bir kayıp, bir… pic.twitter.com/As8SJh0aKu — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 5, 2025

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"Bu sayı sıradan bir istatistik değil. Her biri, bir can. Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk. Her bir kayıp, bir ailenin ocağının sönmesi, birçok hayata dokunan acı demek. Telafisi imkânsız, yeri doldurulamayacak bir veda demek.

Sadece 1 km hız fazlası bile, ölümle sonuçlanan kaza riskini % 4 artırıyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen ölümlü trafik kazalarının % 47’si aşırı hızdan kaynaklandı. 2024 yılında her gün ortalama 10 vatandaşımızı aşırı hız nedeniyle kaybettik.