        Son dakika: İstanbul'da TIR'da 183 litre uyuşturucu madde ele geçirildi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da TIR'da 183 litre uyuşturucu madde ele geçirildi

        Sarıyer'de narkotik ekiplerinin bir TIR'a düzenlediği operasyonda 183 litre uyuşturucu madde ele geçirildi. Damacanalar içine gizlenen uyuşturucuyla birlikte 16 bin 485 lira bulundu. Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 09:20 Güncelleme: 18.02.2026 - 09:20
        Litrelerce uyuşturucu ele geçirildi
        Sarıyer'de bir TIR'a düzenlenen operasyonda 183 litre uyuşturucu madde ele geçirildi.

        ÇALIŞMA YAPILDI

        AA'daki habere göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili çalışma yapıldı.

        EKİPLER OPERASYON DÜZENLEDİ

        Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından bir TIR ve dorsesinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        LİTRELERCE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyonda TIR'da damacanalar içerisinde 183 litre uyuşturucu madde ile 16 bin 485 lira ele geçirildi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

