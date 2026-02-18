İstanbul'da TIR'da 183 litre uyuşturucu madde ele geçirildi
Sarıyer'de narkotik ekiplerinin bir TIR'a düzenlediği operasyonda 183 litre uyuşturucu madde ele geçirildi. Damacanalar içine gizlenen uyuşturucuyla birlikte 16 bin 485 lira bulundu. Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
ÇALIŞMA YAPILDI
AA'daki habere göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili çalışma yapıldı.
EKİPLER OPERASYON DÜZENLEDİ
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından bir TIR ve dorsesinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
LİTRELERCE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda TIR'da damacanalar içerisinde 183 litre uyuşturucu madde ile 16 bin 485 lira ele geçirildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.