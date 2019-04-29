Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalanan ve Birleşik Arap Emirlikleri adına çalıştıklarını itiraf eden iki casustan birinin tutulduğu Silivri Cezaevi'nde intihar ettiğini öğrenildi.

Çetiner Çetin'in haberine göre, cezaevinde kendini asan BAE casusu hayatını kaybetti.

İki casus geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyeti ve MİT'in ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalanmış ve Emniyet'teki sorgularında Birleşik Arap Emirlikleri adına çalıştıklarını itiraf etmişlerdi.

İki istihbaratçının Ankara ve İstanbul'da içerisinde bulundukları yoğun telefon ve görüşme trafiğinin dikkat çekmesi üzerine teknik ve fiziki takip inceleye alındıkları ifade edilmiş, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan takipler sonucunda iki istihbaratçının Ankara, İzmir, İstanbul ve Diyarbakır'da çok sayıda kişiyle görüştükleri tespit edilmişti.