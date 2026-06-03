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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul haberleri: Avcılar'da bir kadına ait cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        İstanbul'da bir kadına ait cansız beden bulundu

        Avcılar'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark ederek durumu ekiplere bildirdi. Denizden çıkarılan ve kimliği henüz belirlenemeyen kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 12:09 Güncelleme:
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        Denizde kadın cesedi bulundu

        Avcılar'da denizde bir kadına ait cansız beden bulundu. Cansız beden, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        YÜRÜYÜŞ YAPANLAR FARK ETTİ

        DHA'daki habere göre olay; İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana geldi. Denizköşkler Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, denizde yüzüstü ve hareketsiz halde duran bir kişiyi fark etti. Özel güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        EKİPLER ÇIKARTTI

        Sahildeki kayalıkların üzerinde çantası bulunan kadının cansız bedeni, ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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