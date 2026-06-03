Avcılar'da denizde bir kadına ait cansız beden bulundu. Cansız beden, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

YÜRÜYÜŞ YAPANLAR FARK ETTİ

DHA'daki habere göre olay; İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana geldi. Denizköşkler Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, denizde yüzüstü ve hareketsiz halde duran bir kişiyi fark etti. Özel güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ÇIKARTTI

Sahildeki kayalıkların üzerinde çantası bulunan kadının cansız bedeni, ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.