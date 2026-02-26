İstanbul Valiliği himayesinde, Sıfır Atık Vakfı koordinesinde "İstanbul Sıfır Atık Haftası Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Davut Gül, "İstanbul Sıfır Atık Haftası" etkinlikleri düzenleyeceklerini söyledi.

Gül, "1-7 Haziran haftasının İstanbul'umuzda 'Sıfır Atık Haftası' olarak ilan edilmesi, etkinliklerini ve koordinasyonunu yapmak üzere bir araya geldik. Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı bu çalışma, aslında medeniyetin baş şehri olan İstanbul'umuzda şahit olduğumuz, yaşadığımız, geçmişe baktığımızda vakıf medeniyetinde ve etkinliklerinde gördüğümüz çalışmalar. Sıfır atık anlamında yapılabilecek işleri 8 senedir yapıyoruz. 1-7 Haziran'da yapmak istediğimiz, daha çok farkındalık oluşturmak, 7'den 70'e bunun herkes tarafından sahiplenilmesi, bir yaşam biçimi olarak hayatımıza girmesi." diye konuştu.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da bu yıl 1-7 Haziran'da İstanbul'un 39 ilçesini kapsayacak bir hareketi başlattıklarını belirtti.

Sıfır Atık Hareketi'nin 2017 yılında vakfın kurucusu kurumsal başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatıldığını hatırlatan Ağırbaş, "2017 yılında Türkiye'de başlatılan bu hareket, aslında Türkiye'de bir değişimin öncüsü oldu. 2022 yılına geldiğimiz zaman Sayın Emine Erdoğan'ın önderliğinde, liderliğinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu bir karar aldı. BM Genel Kurulu'nda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu 'sıfır atık' kararı oylamayla kabul edildi. 30 Mart, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan edildi." dedi. Ağırbaş, "Kasım ayında Türkiye, önemli bir programa ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Milletler'in İklim Zirvesi COP31, bu yıl Antalya'da yapılacak. COP31'e 197 ülkeden 100 binden fazla katılım bekliyoruz. Birleşmiş Milletler'in 193 üyesi var. Birleşmiş Milletler üyesi olmayan ülkelerin de katıldığı global toplantı... Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde ev sahipliği yapacağı en büyük toplantıdan bahsediyoruz. BM İklim Zirvesi'nde dünyanın geleceği konuşulacak, dünyayla alakalı önemli kararlar alınacak. Bu bağlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, COP Başkanı olarak görev yapıyor. Ben de COP'un Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak bu yıl görev yapıyor olacağım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Sıfır Atık Forumu'nu hayata geçireceklerini belirten Ağırbaş, "Geçtiğimiz yıl ilk olarak Sıfır Atık Forumu'na 108 ülkeden katılım vardı. Bu yıl 150 ülkeden insanımızın katılacağı Sıfır Atık Forumu'nu İstanbul Atatürk Havaalanı'nda tekrar yapacağız. İnşallah 150 ülkeden 5 bin uluslararası ve ulusal katılımcıyı beklediğimiz forumda dünyanın sıfır atık bağlamında geleceğini tartışmak istiyoruz. İstanbul'da vatandaşımız ve öğrencilerimiz için Sıfır Atık Festivali'ni 4-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havaalanı'nda hayata geçirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Vali Gül ve Ağırbaş, katılımcıların sorularını ve önerilerini aldı. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ilçe kaymakamları, üniversite rektörleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin temsilcileri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, 1-7 Haziran'da düzenlenecek İstanbul Sıfır Atık Haftası etkinliklerinin yol haritası ele alındı.