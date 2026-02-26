Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul Silivri'de fabrika yangını | Son dakika haberleri

        İstanbul Silivri'de fabrika yangını

        Silivri'de kablo imalatı yapılan bir kozmetik fabrikasının bodrum katında yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alana sahip fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 09:42
        Silivri'de fabrika yangını

        Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        AA'daki habere göre; Selimpaşa'da bodrum katında kablo imalatı yapılan bir kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip olan fabrikadaki yangını söndürmek için çalışma yapıyor.

