İstanbul Silivri'de fabrika yangını
Silivri'de kablo imalatı yapılan bir kozmetik fabrikasının bodrum katında yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alana sahip fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Giriş: 26.02.2026 - 09:42 Güncelleme:
Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
AA'daki habere göre; Selimpaşa'da bodrum katında kablo imalatı yapılan bir kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip olan fabrikadaki yangını söndürmek için çalışma yapıyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ