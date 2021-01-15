İstanbul'da kar başladı! Sadece 20 günlük... 0:00 / 0:00

AA

İstanbul'da birkaç gündür süren yağışlı hava, gece saatlerinde bazı yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.

Başakşehir ve Arnavutköy'de kar yağışı etkisini gösteriyor. Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde de sulu kar görülüyor.

Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi'nde yoğun kar etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.

Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalara başladı.

PROF. ŞEN: 20 GÜNLÜK SU İHTİYACI

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Orhan Şen, İstanbul'da etkili olan kar yağışının, ancak 20 günlük su ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi.

Prof. Şen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu yagislar istanbulda barajlarda suyu yüzde 8-10 artirir. Yani 20 gunluk su ihtiyaci. Bu istanbulda riski kaldirmaz tasarrufa devam edilmelidir. Subat Mart yagislari onemli" dedi.

Prof. Şen, "Bu gece yarısından sonra İstanbul'da kar görebilirsiniz. En çok kar pazar-pazartesi yağar" bilgisini de paylaştı.