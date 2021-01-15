İstanbul'da kar başladı! Sadece 20 günlük...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava Durumu
ABONE OL

Son dakika! İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı

Son dakika haberi... İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, Avrupa ve Anadolu yakasında karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalara başladı

Son dakika! İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı
İstanbul'da kar başladı! Sadece 20 günlük...
0:00 / 0:00
AA

İstanbul'da birkaç gündür süren yağışlı hava, gece saatlerinde bazı yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.

Başakşehir ve Arnavutköy'de kar yağışı etkisini gösteriyor. Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde de sulu kar görülüyor.

Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi'nde yoğun kar etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.

Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalara başladı.

PROF. ŞEN: 20 GÜNLÜK SU İHTİYACI

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Orhan Şen, İstanbul'da etkili olan kar yağışının, ancak 20 günlük su ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi.

Prof. Şen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu yagislar istanbulda barajlarda suyu yüzde 8-10 artirir. Yani 20 gunluk su ihtiyaci. Bu istanbulda riski kaldirmaz tasarrufa devam edilmelidir. Subat Mart yagislari onemli" dedi.

Prof. Şen, "Bu gece yarısından sonra İstanbul'da kar görebilirsiniz. En çok kar pazar-pazartesi yağar" bilgisini de paylaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DAMADINI BIÇAKLADI! Son dakika: "Kızımı öldürmesini mi bekleseydim?" - haberler -
GÜNDEM"Kızımı öldürmesini mi bekleseydim?"
Son dakika! Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 gözaltı kararı - Haberler
GÜNDEMYasa dışı bahis operasyonu! 63 gözaltı kararı
Başkent'te motosiklet kazası: 2 yaralı
GÜNDEMAnkara'da motosiklet devrildi: 2 yaralı
Ankara'da çalınan otomobil kundaklandı
GÜNDEMÖnce çaldılar sonra yaktılar!
Bursa'da alkollü genç, kardeşini ve kendisini bıçakla yaraladı
GÜNDEMAlkollü genç, kardeşini ve kendisini bıçakla yaraladı
Ordu'da zincirleme kazada araçlar alev topuna döndü: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMZincirleme kazada araçlar alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı
SON DAKİKA: İstanbul'da beklenen kar yağışı geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
GÜNDEMİstanbullular dikkat! Kar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi
GÜNDEMİki askeri hakim meslekten ihraç edildi
AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? - 2021 Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?
GÜNDEM2021 AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o isimleri arayarak aşı olmaya davet etti
GÜNDEMO isimleri tek tek arayarak davet etti