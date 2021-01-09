Birinciliği hisse fon aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSigortaBireysel EmeklilikSON DAKİKA: İŞTE 2020'NİN GETİRİ LİDERİ
ABONE OL

2020'nin şampiyonu hisse fon

2019'da da tüm fonlar içinde yüzde 60'lık getiri ile şampiyon olan Katılım Emeklilik Hisse Fonu bu yıl çıtayı yükselterek yine birinci oldu. Katılım hisse fonu yüzde 106'lık getiri ile birinci olurken Bereket, Türkiye Hayat, Fiba Emeklilik hisse fonları da yüzde 60'ın üstünde getiri sağlayarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Aynı dönemde yani geçen yıl en yüksek değer artışını yüzde 52 ile altın endeksi sağlarken Borsa İstanbul yüzde 29, dolar yüzde 23.6 repo yüzde 11, mevduat yüzde 9.6, bono tahvil yüzde 8.5 getiri sağladı. Yani emeklilik fonlarının getirisi diğer yatırım araçlarını katladı. Rahim Ak'ın haberi

SON DAKİKA: İŞTE 2020'NİN GETİRİ LİDERİ
Birinciliği hisse fon aldı
0:00 / 0:00

2020'de yani geçen yıl altın endeksi yüzde 52 getiri sağlarken Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 29, dolar yüzde 23.6 repo yüzde 11, mevduat yüzde 9.6, bono tahvil yüzde 8.5'lik kazandırdı. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise enflasyonun yüzde 14.6 olduğu 2020 yılı boyunca ortalama yüzde 25.6'lık değer kazancı ile bir çok yatırım aracını geride bıraktı. Ancak fon bazında bakıldığında özellikle hisse senedine yatırım yapan hisse fonlarının getirisinin diğer yatırım araçlarını katladığı görüldü.

ŞAMPİYONLUĞU BIRAKMIYOR

2019'da da tüm fonlar içinde yüzde 60'lık getiri ile şampiyon olan Katılım Emeklilik Hisse Fonu bu yıl çıtayı yükselterek yine birinci oldu. Katılım hisse fonu yüzde 106'lık getiri ile birinci olurken Bereket, Türkiye Hayat, Fiba Emeklilik hisse fonları da yüzde 60'ın üstünde getiri sağlayarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Bereket Emeklilik katılım hisse fonu yüzde 104 ile ikinci olurken Fiba Emeklilik'in değişken fonu yüzde 91.8 ile azımsanmayacak bir başarı göstererek üçüncü oldu.

ALTININ GETİRİSİNİ GEÇMEYİ BAŞARDILAR

Bu yıl en çok kazandıranlar arasına Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fonları da girdi. Katılım Emeklilik OKS Agresif Katılım fonu yüzde 91.5 ile dördüncü oldu. Türkiye Hayat ve Emeklilik'in iki fonu hemen ardından yüzde 86'lık kazanç ile 5 ve 6'ıncılığı göğüsledi. NN Hayat, Avivasa, BNP Paribas Cardiff, Garanti Emeklilik ve Türkiye Hayat altın fonları yüzde 54-55 düzeyindeki getiri ile altın endeksinden daha fazla kazanç sağlamayı başardı. Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak fonu yüzde 52 yükseliş ile dikkat çekti.

ANAHTAR DOĞRU HİSSE SEÇİMİ

Katılım Emeklilik ve Hayat Fon Yönetimi Müdürü Fatih Bozkurt, başarının nedenini sürdürülebilirliğe bağlayarak "Aynı fon geçen yıl da yüzde 59.7 ile birinci oldu. Fonun üstü üstü iki sene başarılı olması fon, yatırım yaparken seçilen hisse kriterlerinin de doğru olduğunu ortaya koyuyor" dedi. Bozkurt, son iki yıldaki başarılı performansın 2021'de de devam etmesi için azami özeni göstereceklerini kaydetti.

İŞTE 2020'NİN EN ÇOK KAZANDIRAN 50 ŞAMPİYON FONU

Fon adı

2020 Yılı Getirisi (%)
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ 106.48
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ 104.13
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN 91.87
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN91.54
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. VEM KATILIM HİSSE SENEDİ86.83
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM KATILIM HİSSE SENEDİ86.70
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ64.42
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK64.04
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN62.94
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN58.21
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN58.09
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN55.54
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN55.33
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN55.28
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN55.26
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN55.18
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN54.89
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ZEM ALTIN KATILIM54.86
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN54.77
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN54.71
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.VEM ALTIN54.55
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM ALTIN54.30
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM54.08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM OKS AGRESİF KATILIM53.87
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. VEM OKS AGRESİF KATILIM53.79
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM 53.68
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM53.63
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ZEM OKS AGRESİF KATILIM53.51
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM53.38
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM53.06
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ52.98
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP52.59
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN52.54
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN51.84
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ51.52
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN 50.89
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA49.99
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN49.26
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA48.32
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN47.37
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN45.31
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN45.17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN43.05
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN42.32
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ42.27
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM41.60
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK 40.54
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN40.43
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK39.44
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞIŞKEN GRUP39.39

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: BES'e asgari ücret piyangosu - Emeklilik
SİGORTABES'e asgari ücret piyangosu
Quick Sigorta 'dan girişimcilik zirvesi Up 2 Top'a destek
SİGORTAQuick'ten Up 2 Top Summit'e destek
SON DAKİKA: Yeni yılda il il trafik sigortası! İşte en pahalı il
SİGORTAYeni yılda il il trafik sigortası
Sigorta gardışlığı
SİGORTASigorta 'gardaş'lığı
DASK'ın hasar ödeme gücü 40 milyar liraya yükseltildi
SİGORTAHasar ödeme gücü 40 milyara yükseldi
ParamKredi teminat altında
SİGORTAParamKredi teminat altında
Bakan Elvan: Kovid-19 nedeniyle kasım itibarıyla 13 bin 823 sigortalıya 74 milyon lira tazminat ödendi
SİGORTAİşte sigortalılara ödenen toplam tazminat
Doğum sigortasında bekleme süresi artık yok
SİGORTADoğum sigortasında bekleme kalktı
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik üst yönetiminde değişiklik  
SİGORTATürkiye Sigorta yönetiminde değişiklik
Aktüerlerden ücretsiz tazminat hesaplama platformu
SİGORTAÜcretsiz tazminat hesaplama platformu