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Son dakika... İşte ABD ve Almanya'dan istenen isimler

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’ya 136 kişilik FETÖ’cü listesi, ABD’ye ise 20'nin üzerinde isim verildiğini belirtti. Peki bu listelerde hangi isimler var? Habertürk'ün yargı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Almanya’dan firari TSK imamı Adil Öksüz, firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara, Örgütün Elebaşı Fetullah Gülen’den sonra en kritik ismi olduğu belirtilen Mustafa Özcan istendi. ABD’den ise Elebaşı Gülen’in başta olmak üzere Emre uslu, Ekrem Dumanlı, eski rektör Şerif Ali Tekalan ve firari yargı imamı Ahmet Can gibi isimler istendi

02.10.2018 - 18:12 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta ABD ve Almanya’da kritik temaslarda bulundu. FETÖ firarileri, Erdoğan’ın temaslarında önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Erdoğan BM Genel Kurulu’ndaki hitabında, “(FETÖ) bunun başı şu anda ABD'de, Pensilvanya'dadır. 400 dönümlük arazide yaşamakta, buradan dünyanın 160 ülkesine terör ihraç etmektedir” ifadelerini kullandı.

Almanya ziyareti sonrasında ise iadesi istenen FETÖ’cülere ilişkin Almanya’ya 136 kişilik, ABD’ye ise 20’nin üzerinde örgüt mensubunu kapsayan liste verdiklerini söyledi.

Peki hangi örgüt mensupları var bu listelerde? Habertürk'ün yargı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, darbe girişimi sonrası çok sayıda örgüt mensubunun kaçtığı Almanya'ya bugüne kadar mahkemelerce hazırlanan çok sayıda talebi Adalet Bakanlığı’nın gerekli incelemeleri yapmasının ardından gönderildi. Ancak şu ana kadar Almanya bu taleplere Türkiye'nin beklentisi doğrultusunda yanıt vermedi.

ÖKSÜZ ALMANYA'DAN İSTENDİ

Almanya'dan iadeleri istenler arasında 10 isim ön plana çıkıyor. Bu isimlerin en önemlisi ise FETÖ'nün darbe girişimini yöneten Firari TSK imamı Adil Öksüz. Darbe girişiminin ardından kayıplara karışan ve Almanya'da olduğu değerlendirilen Öksüz resmen bu ülkeden talep edildi.

KİLİT İSİM ÖZCAN

Elebaşı Gülen'den sonra örgütün en etkili isimlerinden biri olarak lanse edilen ve örgütün Türkiye İmamı da olduğu ifade edilen Mustafa Özcan da bu ülkeden talep edildi. Örgütün kurucularından Abdullah Aymaz, örgütün İstişare Kurulu üyesi Halit Esendir, örgütün Almanya imamı olduğu belirtilen Ahmet Şahinalp, FETÖ'nün dergiler sorumlusu Faruk İlk, Almanya'dan istenen diğer isimler…

FİRARİ GENERAL DE İSTENDİ

Almanya'da bulunan NATO üssünde görev yapan ve 15 temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Almanya'da sığınan darbeci eski Tuğgeneral Mehmet Yalınalp de bu ülkeden istendi. 15 Temmuz darbe girişimin ardından sesini ve görüntüsünü değiştirerek, bir medya kuruluşuna demeç veren Yalınalp, TSK'dan ihraç edilmişti. Darbe girişiminin ardından “Yurda dön” çağrısına uyman eski Yarbay Muhittin İstanbulluoğlu da Almanya'dan iadesi talep edilen bir başka asker şüpheli…

O SAVCILAR DA İSTENİYOR

FETÖ’nün 17-25 Aralık operasyonlarını yöneten eski savcılar Celal Kara ve Zekeriya Öz de Almanya'dan talep edilen FETÖ şüphelileri arasında bulunuyor.

ABD’DEN İSTENEN EN ÖNEMLİ İSİM GÜLEN

Türkiye örgüt elebaşının ikamet ettiği ABD'den de çok sayıda talepte bulundu. ABD’den istenen en önemli isim örgüt elebaşı Gülen. Türkiye Gülen’in iadesi için çok sayıda talepte bulundu. Adalet Bakanlığı’nın ısrarlı girişimlerine rağmen Türkiye bugüne kadar bu taleplerine olumlu yanıt alamadı.

TEKALAN, DUMANLI, TÜRKYOLU…

Örgütün tepe yöneticilerinden firari eski Rektör Şerif Ali Tekalan da ABD’den talep edildi.  Örgütün ABD İmamı olduğu belirtilen İsmail Büyükçelebi, Elebaşı Gülen'in en yakınındaki isim Cevdet Türkyolu, örgütün öğrenci yapılanmalarından sorumlu olduğu belirtilen Sait Aksoy, kamuoyunun örgüt ile irtibatları nedeniyle yakından tanıdığı gazeteciler Emre Uslu, Adem Yavuz Arslan ve Ekrem Dumanlı ile Ahmet Kurucan, yargı imamları Ahmet Can ve Ahmet Kara, ABD Temsilciler Meclisi’nde Türkiye’yi itham eden konuşma yapan firari emniyet amiri Ahmet Sait Yayla gibi isimler de bu ülkeden talep edildi.

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