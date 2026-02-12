Canlı
        Son dakika: İzmir'de göçmen botu battı: 3 ölü | Son dakika haberleri

        İzmir'de göçmen botu battı: 3 ölü

        İzmir'de göçmenleri taşıyan bir bot battı. 3 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi kurtarıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 14:16 Güncelleme: 12.02.2026 - 14:18
        İzmir'de göçmen botu battı: 3 ölü
        İzmir'in Foça ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battı, 3 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise kurtarıldı. Kayıp 4 kişi için Foça ile Karaburun arasında havadan ve denizden arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

        GÖÇMEN TAŞIYAN BOT BATTI

        DHA'nın haberine göre olay; İzmir'in Foça ilçesinde meydana geldi. Foça ilçesi açıklarında, saat 05.30 sıralarında, kaçak göçmenleri taşıyan bot battı.

        3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve botları sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, 3 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı, 33 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı.

        4 KİŞİ İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

        Kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda denizde kayıp olduğu değerlendirilen 4 kaçak göçmen için ise Foça ile karşı yakasındaki Karaburun ilçeleri arasında havadan ve denizden arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

        #Son dakika haberler
        #İzmir
