İzmir'in Foça ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battı, 3 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise kurtarıldı. Kayıp 4 kişi için Foça ile Karaburun arasında havadan ve denizden arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

GÖÇMEN TAŞIYAN BOT BATTI

DHA'nın haberine göre olay; İzmir'in Foça ilçesinde meydana geldi. Foça ilçesi açıklarında, saat 05.30 sıralarında, kaçak göçmenleri taşıyan bot battı.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve botları sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, 3 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı, 33 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı.

4 KİŞİ İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

Kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda denizde kayıp olduğu değerlendirilen 4 kaçak göçmen için ise Foça ile karşı yakasındaki Karaburun ilçeleri arasında havadan ve denizden arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.