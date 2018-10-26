Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Operasyona ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler tarafından, örgüt tabanına ayakta olduklarını göstermek ve müzahir kitleyi harekete geçirmek, önümüzdeki süreçte sokak eylemlerini aktif hale getirmek için sosyal medya üzerinden yönlendirme ve terör örgütünün propagandasını yapan şüphelilerin tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonrasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama ve arama kararına istinaden ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 40 adet 9 mm tabancaya ait dolu fişek, terör örgütüne ait bayrak ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiş olup tahkikat, TEM Şubesi'nce devam etmektedir."

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