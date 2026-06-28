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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de suç örgütlerine operasyon: 10 tutuklama

        İzmir'de suç örgütlerine operasyon: 10 tutuklama

        İzmir'de suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 10'u tutuklandı, 30 şüpheli ise serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu madde ile yasa dışı silah üretiminde kullanılabilecek malzemeler ele geçirilirken, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 13:58 Güncelleme:
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        Suç örgütü operasyonunda 10 tutuklama

        İzmir'de suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        DHA'daki habere göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kent genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik soruşturmada, 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri tarafından 12 şüpheliye ait 22 adrese ve ayrıca suç örgütleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı suçlardan aranma kaydı bulunan 31 şüpheliye yönelik, önceki gün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda yasa dışı silah üretiminde kullanılmaya elverişli çok sayıda atölye ekipmanı, 96 tabanca, 1 av tüfeği ve kurusıkı tabanca, 26 şarjör, 808 fişek, bir araya getirildiğinde tabanca haline gelebilecek binin üzerinde silah parçaları, 44,98 gram kokain, 16 hap, 1 hassas terazi ele geçirildi. 40 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklandı. 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 30 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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