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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İzmir'de tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi: 22 yaralı | Son dakika haberleri

        İzmir'de tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi: 22 yaralı

        İzmir'de tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, iddiaya göre fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 22 kişi hafif yaralanırken, yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 10:50 Güncelleme:
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        Servis şarampole devrildi: 22 yaralı
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        İzmir'in Bayındır ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 22 kişi hafif şekilde yaralandı.

        ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

        İHA'daki habere göre kaza; İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soma'dan Bayındır'a tarım işçilerini getiren minibüs, iddiaya göre fren sisteminde yaşanan arıza nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bayındır ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        22 KİŞİ YARALANDI

        Edinilen bilgiye göre kazada can kaybı yaşanmazken, yaralanan 22 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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