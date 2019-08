Pazar günü saat 13.00'de Karabağlar'ın Tırazlı mevkisinde başlayıp diğer iki ilçeye sıçrayan orman yangını devam ediyor.

Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için gece boyu çalışan ekiplere havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek vermeye başladı.

Yangına 20 helikopter ile 200 arazöz müdahale ediyor.

Zaman zaman etkisini artıran rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken, bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan, yangının şu anda yerleşim yerini tehdit etmediği bildirildi.

EVLERİNE DÖNDÜLER

Yangın nedeniyle dün gece ihtiyaten boşaltılan Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı, Menderes'in Bahçecik ile Kuyucak mahalleleri sakinleri tehlikenin azalması nedeniyle evlerine dönmeye başladı.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarını takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde yangına müdahale sırasında ellerinden yaralanan Gökhan Karadağ'la bir süre sohbet etti. Bakan Pakdemirli, Karadağ'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle Tırazlı mevkiinde bulunan meteoroloji radar kulesine kadar yaklaştı.

Ekiplerin yerinde müdahalesi ve rüzgar hızının düşmesiyle yangın kuleye ulaşmadan kontrol altına alındı.

Diğer bölgelerde de yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının henüz kontrol altına alınamadığını ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Pakdemirli, "Herhangi bir ilerleyen saatlerde risk görürsek ki; bu köylerin etrafında dozerlerle iş makineleriyle çevirdik, risk görürsek kolluk kuvvetlerimiz vasıtasıyla Savın Valimiz vasıtasıyla bu köylerde de tahliyeye başlarız. Orman Genel Müdürümüz zaten şu anda yönetim helikopterinde, şu an uçuyor. Gün boyu da birlikte uçtuk, koordinasyonu birlikte sağladık. Tabi ki uçakların, hava araçlarının gün boyu uçması bizim için çok önemliydi. Sabahın erken saatlerinde pervaneyi çevirmemiz son derece önemliydi, bunu yaptık. Sabahları gün doğumu ve gün batımı arasında sivil havacılık gereği helikopterlerimiz uçabiliyor. Ama biz hem gün doğumundan bir miktar zaman kazanıyoruz hem de gün batımından. Bugün gün batımı saat 8'i 8 geçedir. 8.'i 20 geçe helikopterlerin kışlalarına dönme talimatı verdim.

Ama farklı bir imkanla da bugün gece görüş dürbünleri ile sadece yönetim helikopterimizin, kara ekiplerini yönlendirmek üzere bir uçuşu olacak. Bugün o uçuşta ben de refakat ediyor olacağım. Dünyada aslında yangınlarla mücadelede gece uçuşu yok, bu sadece California'da denenmiş ve bir defa denendikten sonra kırıma sebebiyet verdiği için gece uçuşuna şu an dünyada müsaade eden bir durum yok ama biz tabii ki bir ağacımız daha yanmasın diye bu ve bunun gibi projelerin hepsini mutlaka deniyor olacağız. Bu akşam da ilk defa bir gece uçuşu ile koordinasyonu sağlama maksatlı, yani yangını söndürme maksatlı değil. Bir yönetim helikopteri ile gece yangını koordine ediyor olacağız. Dediğim gibi şu anda yerleşim yerleri ile ilgili çok önemli bir sıkıntımız yok, kısmı tahliyemizi zaten yaptık. Diğer köylerle ilgili de tahliye gerekiyorsa yaparız. Şu an itibarıyla gün içerisinde helikopterlerimizin Muğla'daki yangınların rahatlamasından dolayı takviyesi ile beraber şu an itibariyle havada 19 helikopterimiz var. Yerde 240 arasöz, 25 dozer ve 1150 personelle yangına müdahale ediyoruz. Henüz iyi haberi paylaşamıyorum sizlerle ne yazık ki. Tamamen kontrol altına almadan, söndürme ve soğutma çalışmalarına başlamadan da bu iyi haberi paylaşmayacağım." diye konuştu.

BAKAN PAKDEMİRLİ: ATEŞİN FERİ SÖNMÜŞ DURUMDA

Bakan Pakdemirli akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Karabağlar'daki orman yangınının önemli bir kısmında ateşin feri sönmüş durumda" ifadelerini kullandı.

GECE UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Karadaki yangın söndürme ekiplerinin koordinasyonunu amacıyla Türkiye'de ilk defa, Karabağlar'da önceki gün başlayan yangınla ilgili olarak, Bakan Pakdemirli'nin katılımıyla gece uçuşu gerçekleştirildi.

Pakdemirli, uçuş sonrası Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi'ndeki Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, söz konusu uçuşun, orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'de gerçekleştirilen "ilk gece koordinasyon uçuşu" olduğunu söyledi.

Gece koordinasyon uçuşunun yangını koordine etmek, yangının problemli noktalarını anlamak adına çok önemli olduğunu belirten Pakdemirli, uçuş sayesinde termal kameralarla ve kameraların koordinat bulma özelliklerinin kullanıldığını ve problemli bölgelerin yer ekiplerine iletildiğini dile getirdi.

Yer ekiplerinin termal kameraların çektiği görüntüleri ve GPS koordinatlarını işlediğini anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Onları da iş emirleri olarak sahaya dağıtmaya başladılar. Geceyi biraz daha verimli geçirmiş olduk. Genel itibarıyla, kuzeybatı istikametindeki yangının izlerinin hala taze olduğunu görüyoruz. Ağırlıkla bu 500 hektarlık alanın önemli bir kısmının karanlık içinde olduğunu görüyoruz. Tabii alttan alta mutlaka kökten yanmalar var ama önemli bir kısmının aslında ateşin ferinin söndüğünü izlemekteyiz. Güneydoğudan başlamak üzere kuzeydoğuya kadar da uzun bir hat, uzun bir çizgi içinde yer yer devam eden, yer yer güçlü olan ama çoğunlukla da zayıf olan ateş hattını görüyoruz. Bu taraf bizim için hassas. Çünkü yerleşim yerlerine yakın alanlar burada. Birçok mahallemiz, köyümüz burada ama buranın etrafı da hem dozerlerle hem iş makineleriyle çevrilmiş durumda. Buradan ileriye gündüz saatlerinden şu ana kadar geçit verilmemiş durumda."

"İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA NETİCEYİ ALACAĞIZ"

Genel itibarıyla gece uçuşundan sonra ekibin daha moralli olduğunu aktaran Pakdemirli, daha kötü bir tablo beklediklerini ancak iyi bir tabloyla karşılaştıklarını vurguladı.

Verilen iş emirleriyle beraber daha hızlı bir şekilde sabaha kadar biraz daha mesafe almayı ümit ettiklerini dile getiren Pakdemirli, çalışanlara teşekkür etti.

"Yangını kontrol altına alınma aşamasına gelindi mi?" sorusu üzerine Bakan Pakdemirli, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, bir miktar da alaca karanlıktan opsiyon kullanarak hava araçlarını kullanmaya başlayacaklarını ve önemli noktalara sabah saatleri itibarıyla çok hızlı şekilde müdahale edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama dediğim gibi yangın tamamen söndürülmeden biz bu işi söndürdük demeyiz. Ben bölgeden ayrıldığım zaman şundan emin olun; demek ki her şey kontrol altında, soğutma söndürme çalışmaları devam ediyordur. Biz tamamen bu işi emniyet altına alana kadar, başta ben olmak üzere tüm ekip buradayız. İnşallah en kısa zamanda neticeyi alacağız."

Pakdemirli, şu an itibarıyla yangının yerleşim yerlerini tehdit edip etmediğine ilişkin soru üzerine ise, "Şu anda kısmi bir duman altında kalma dışında yerleşim yerlerine herhangi bir tehlike yok. Belki hissedilirse kolluk kuvvetlerimiz, Valimiz gerekeni yapar, jandarma eşliğinde orada tahliye yaparız ama dediğim gibi burada negatif anlamda ilerleme yok, bir gerileme görebiliyoruz. Yerleşim yerleriyle ilgili önemli bir tehdit kalmadı diyebiliriz şu saat itibarıyla, meteorolojik koşullar değişmediği sürece." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'ye gece uçuşunda Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol da eşlik etti.

Yangında Eski Orhanlı Mahallesi'ndeki evi yanan 63 yaşındaki Mustafa Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün evlerinde herhangi bir hasar olmadığını ancak bu sabah geldiklerinde evi yanmış olarak gördüklerini söyledi.x

Evin içinde kullanılacak bir şeyin kalmadığını ve devletten yardım beklediğini kaydeden Sağıroğlu, "Evin içinde 2 jeneratör, odun kesme motoru ve ufak tefek şeyler vardı, bunların tamamı hiçbir şey kalmadı, kül olmuş. 2 küçük tüp vardı, onların ikisi de patlamış. Geldiğimizde evi kül olmuş vaziyette bulduk. Dün yangın uzaktaydı ama biz iyi ki evi terk etmişiz." dedi.

YANGIN BEYLER MAHALLESİ'NE YAKLAŞTI

Seferihisar'da Beyler Mahallesi sınırına kadar dayanan yangın nedeniyle vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Elvan Eğridere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormanların yanmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek "Köyümüze de gelirse hiçbir şeyimiz kalmayacak. Evlerimiz de yanacak. Biz de bir şey almadan gideceğiz. Rüzgarın etkisiyle gelir gibi duruyor." dedi.

Yusuf Tekelioğlu da daha önce bu büyüklükte bir yangın görmediklerini devletin bütün imkanlarıyla yangını söndürmek için seferber olduğunu ifade etti.

Tekelioğlu, "Helikopterler sabah 6'dan beri çalışıyor. Fakat rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ve arazinin engebeli olmasından dolayı yangın maalesef önlenememiş durumda. Şu anda kızılçam ormanlık alanlar yandı. Yangın zeytinlik alanlara sıçramak üzere." diye konuştu.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de yaptığı açıklamada, dün başlayan yangında, yaklaşık 500 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

GÖNÜLLÜ VE İTFAİYE PERSONELİ CANLA BAŞLA MÜCADELE EDİYOR

Yaban hayatının da ormanla birlikte kül olduğunu ifade eden Yetişkin, "İçimiz yanıyor, kahroluyoruz. Eski Orhanlı Mahallesi'nde tehlike geçse de Beyler Mahallesi halen tehdit altında. Rüzgar maalesef müdahaleyi zorlaştırmaya devam ediyor. Tüm iş makinalarımızı öğleye doğru Beyler'e gönderdik." diye konuştu.

Yetişkin, Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen itfaiye personeli ile gönüllülerin yangının başladığı ilk andan itibaren canla başla mücadele ettiğini sözlerine ekledi.

YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Menderes ile Seferihisar ilçelerine sıçrayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangını ile Urla'da söndürülen ormanlık alanları küle çeviren yangının boyutu, havadan drone ile çekilen görüntülere de yansıdı.

Yangının ormanlık alanlara verdiği zaman günün aydınlanmasıyla daha net ortaya çıktı. Drone görüntülerinde alevlerin Demircili Mahallesi'nde bulunan evlere birkaç metre yakınına kadar yaklaştığı, mahalle içinde bulunan biri kullanılmayan iki evin ise yandığı görüldü.