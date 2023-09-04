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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerinin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 4 Eylül Pazartesi günü saat 01:30'da Sakarya'da deprem oldu. İşte 4 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...