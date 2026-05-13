        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de anne, baba ve kardeşini öldüren tutuklu sanık, ilk duruşmasında savunma yapmadı

        İzmir’de anne, baba ve kardeşini öldüren tutuklu sanık, ilk duruşmasında savunma yapmadı

        İzmir'de annesi Hatice Avcı, babası Şadi Avcı ve ağabeyi Mehmet Avcı'yı öldürüp olaya intihar süsü vermeye çalıştığı iddia edilen tutuklu sanık Mert Avcı'nın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan Avcı, savunmasını mahkeme huzurunda yapmak istediğini belirterek ifade vermedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 15:36
        Ailesini öldürmüştü, savunma yapmadı
        İzmir'in Torbalı ilçesinde annesi Hatice Avcı (54), babası Şadi Avcı (67) ve ağabeyi Mehmet Avcı'yı (32) öldürüp, intihar görünümü vermeye çalıştığı ortaya çıkan Mert Avcı'nın (31) yargılanmasına başlandı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu sanık Avcı, huzurda savunma yapmak istediğini belirterek, ifade vermedi.

        KANLAR İÇİNDE BULDU

        DHA'daki habere göre olay; 24 Ekim 2025’te İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Hatice ve Şadi Avcı çifti ile çocukları Mehmet Avcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese giden polis ekipleri, çilingirle eve girdiklerinde Avcı çifti ile oğulları Mehmet’i tabancayla vurulmuş halde kanlar içinde buldu.

        Kontrolde, 3 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre Mehmet Avcı'nın, annesi Hatice ve babası Şadi Avcı'yı tabancayla vurup, ardından intihar ettiği değerlendirildi.

        ÖZEL EKİP KURULDU

        Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında olayı aydınlatmak için Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Cinayet Büro dedektifleri, ailenin küçük oğlunun durumunu şüpheli buldu. Olay öncesi ve sonrası tüm hareketleri mercek altına alındı.

        Olay yerinde bulunan tabancanın üzerindeki parmak izlerinin de silindiği tespit edildi. Polis, cinayetlerin, olay zamanına ait kamera kayıtları, telefon sinyalleri ve elde edilen deliller doğrultusunda Şadi ve Hatice Avcı çiftinin küçük oğlu Mert Avcı tarafından işlendiği belirledi.

        Mert Avcı'nın olaydan önce kolonya, pamuk, eldiven temin ettiği ve cinayetleri ağabeyinin anne ile babasını öldürdükten sonra intihar ettiği şeklinde kurgulamaya çalıştığı ortaya çıktı. Polis, Mert Avcı, eşi S.A. (31) ve kayınbiraderi T.B.'yi (28) de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Mert Avcı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Avcı hakkında annesine, babasına ve ağabeyine karşı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet ile '6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Mehmet Avcı

        "TELAŞLI BİR HALİ YOKTU"

        Sanık Mert Avcı, bugün Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıktı. Tutuklu sanık Avcı, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, avukatı ile müştekiler salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Avcı, savunmasını SEGBİS ile değil; salonda yapmak istediğini söyledi.

        Sanık savunma yapmazken, duruşmada dinlenilen sanığın dayısı H.Y. ve amcası L.A., şikayetçi olduklarını söyledi. Şikayetçilerin ardından tanıklara söz verildi. Sanık Avcı'nın yeğeni F.Y, "Sanık olaydan sonra beni arayıp ‘Aileme ulaşamadım, gidip bakar mısın?’ dedi. Eve gittim ancak kapıyı açan olmadı. Durumu kendisine ilettim. Sonrasında çilingir çağırmamı istedi. Telaşlı bir hali yoktu" dedi.

        "TEFECİLERİN ELİNE DÜŞMÜŞ"

        Duruşmada dinlenilen sanık Avcı'nın teyzesi S.C., sanığın tefecilerin eline düştüğünü belirtip, "Ölen kardeşim sıcağı sevmezdi ama eve geldiğimizde panjurlar kapalıydı. Ben günlük tutuyorum. Kardeşim bana, geçen yıl 2 Nisan'da Mert'in kaybolduğunu söylemişti. 5 Nisan'da da tefeciler tarafından tehdit edildiklerini, borcunu ödememeleri durumunda Mert ile karısının öldürüleceğini söylemişler. 7 Nisan'da da maktul kardeşim Hatice, oğlu maktul Mehmet'le birlikte Menemen'e tefecilerle görüşmeye gitmişler. Kardeşim 3 evini de satıp, onun borcunu ödemiş" diye konuştu.

        Ağabey Mehmet Avcı (solda); Mert Avcı (sağda)

        Tanık beyanlarının ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

