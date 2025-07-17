KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"DERDİMİZ MİLLET, SEVDAMIZ TÜRKİYE"

İyi olanın doğru olanın hayırlı faydalı olanın peşinden gitmek kolay değil. Yokuş çıkmak gibi zordur. İyilik millete hizmet etmektir. İyilik Türkiye'nin şanını yüceltmektir. Biz iyiye talibiz, biz zora talibiz. Biz hak bildiğimiz yolda son nefesimize kadar yürümeye talibiz. Kimseye yüceden bakmadan kibirlenmeden gecemizi gündüzümüze katarak aziz milletimizin hizmetindeyiz. Gayretimizi ve samimiyetimizi 86 milyonun tamamı biliyor. Milletimizin sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm üretmemiz ilk günkü gibi canlıdır. Bölücü terör gibi ülkemizin yarım asırlık prangalarından kurtarmak için çaba içindeyiz. Biz siyasi ikbal peşinde değiliz. Terörsüz Türkiye süreci ile evlatlarımıza iyi bir ülke bırakmak peşindeyiz. Ne yapıyorsak 86 milyonun birliği ve dirliği için yapıyoruz.

Son kabine toplantımızdan beridir içeride ve dışarıda birçok toplantıya iştirak ettik. 4 Temmuz'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 17'cisini yapmak için Azerbaycan'daydık. KKTC Başkanı Ersin Tatar'ın da iştirak etmesi anlamlıydı. Haftasonu 32'nci istişare ve değerlendirme toplantısını yapmak için Kızılcahamam'daydık. Başta Terörsüz Türkiye süreci olmak üzere her konuyu enine boyuna değerlendirdik. Türk, Kürt, Arap ittifakına dair dediklerimiz bazılarını tedirgin etti. Sanki bunlar suçmuş gibi bizi ümmetçilikle tehdit ettiler. Türk milletinin birliğini beraberliğini savunurken müslümanların da sağlamamızı anlamayacaklar kadar kopuk durumdalar.