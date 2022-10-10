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Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 10 Ekim Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

Kabine Toplantısı kararları bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Kabine Toplantısı gündeminde başörtüsü düzenlemesi ve sosyal konut projesi yer alıyor. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıklayacak. İşte 10 Ekim 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında merak edilenler...

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  • Son dakika: Kabine Toplantısı kararları: 10 Ekim 2022 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı mı, neler oldu?

    Kabine Toplantısı kararları için geri sayım başlamış durumda. Türkiye'nin gözü kulağı Kabine Toplantısı kararlarına çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılıyor. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 16:30 itibarıyla başladı. Peki, Kabine Toplantısı sonuçları neler oldu? İşte 10 Ekim 2022 Kabine Toplantısı kararları...

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

    Kabine Toplantısı sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor. İşte Kabine Toplantısı kararları hakkında detaylar...
  • Son dakika: Kabine Toplantısı kararları: 10 Ekim 2022 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı mı, neler oldu?

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Kritik konuların ele alınacağı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada detayların ortaya çıkması bekleniyor.
  • Son dakika: Kabine Toplantısı kararları: 10 Ekim 2022 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı mı, neler oldu?

    KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

    Toplantının ana gündem maddesini başörtüsü düzenlemesi oluşturacak. Başörtüsü konusunda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın başkanlığında yürütülen çalışmalarda teklife dün AK Parti’nin hukukçu kurmaylarıyla birlikte son şekli verildi. Bozdağ, teklifin içeriğine ilişkin kabinede bir sunum yapacak.
  • Son dakika: Kabine Toplantısı kararları: 10 Ekim 2022 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı mı, neler oldu?

    SOSYAL KONUT MASADA

    Toplantının bir diğer konusu ise sosyal konut projesi olacak. 'İlk evim ilk iş yerim' projesi ve başörtüsü teklifiyle ilgili çalışmalar sürerken gözler bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi.

     
  • Son dakika: Kabine Toplantısı kararları: 10 Ekim 2022 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı mı, neler oldu?

    SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

    Meclis, 1 Ekim’de yeni yasama dönemine başladı. Kabine toplantısında, yasama döneminde Meclis’e gelecek yeni düzenlemeler de görüşüldü.

    Toplantıda yüksek enflasyona karşı alınan yeni önlemler, Mir Kart alternatiflerinin ele alındığı İstanbul’daki ekonomi toplantısının detayları, sosyal konut kampanyasındaki son durum da masaya yatırıldı. Dar gelirliye yönelik aile destek paketi için ilgili bakanlıkların çalışmaları da ele alındı. Sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumu da toplantıda konuşulan bir diğer konu olurken, EYT’de son durum açıklandı.
  • Son dakika: Kabine Toplantısı kararları: 10 Ekim 2022 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı mı, neler oldu?

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