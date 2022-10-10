SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Meclis, 1 Ekim’de yeni yasama dönemine başladı. Kabine toplantısında, yasama döneminde Meclis’e gelecek yeni düzenlemeler de görüşüldü.

Toplantıda yüksek enflasyona karşı alınan yeni önlemler, Mir Kart alternatiflerinin ele alındığı İstanbul’daki ekonomi toplantısının detayları, sosyal konut kampanyasındaki son durum da masaya yatırıldı. Dar gelirliye yönelik aile destek paketi için ilgili bakanlıkların çalışmaları da ele alındı. Sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumu da toplantıda konuşulan bir diğer konu olurken, EYT’de son durum açıklandı.