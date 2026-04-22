Arkadaşını boynundan vurup katletti!
Kahramanmaraş'ta korkunç bir cinayet işlendi. Olayda R.G. adlı kişi, tartıştığı arkadaşı Osman Tek'i boynundan pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Giriş: 22 Nisan 2026 - 10:42
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan kavgada arkadaşının pompalı tüfekle vurduğu şahıs hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre korkunç olay, Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.G. (37) ile arkadaşı (36) Osman Tek arasında sokak ortasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda R.G. pompalı tüfek ile arkadaşı Tek'i boynundan vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli R.G. polisler tarafından kısa sürede yakalandı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
