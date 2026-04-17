        Kahramanmaraş Valiliği'nden okuldaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

        Kahramanmaraş Valiliği'nden okuldaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

        Kahramanmaraş Valiliği, 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği okuldaki silahlı saldırıda yaralananlardan 8'inin tedavisinin sürdüğünü, 5 öğrencinin yoğun bakımda takip edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 11:52 Güncelleme:
        "8 öğrencinin tedavisi sürüyor"

        Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün yaşanan olayda hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

        AA'da yer alan habere göre olayda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere fail hariç 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Yaralanan 8 öğrencimizin tedavileri farklı hastanelerde devam etmekte olup bu öğrencilerimizden 5'inin tedavisi yoğun bakımda sürdürülmektedir. Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi, yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur."

        Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

        Okul saldırısında ölen A. Göktürk Yeşil toprağa verildi

        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren öğrenci Adnan Göktürk Yeşil, son yolculuğuna uğurlandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
