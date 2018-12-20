Rusya’nın doğusunda, Büyük Okyanus'ta Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasında yer alan Kamçatka Yarımadası’nda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan felaket sonrası bölgede Tsunami oluşabileceği yönünde uyarıda bulunuldu.

KAMÇATKA YARIMADASI NEREDE?

Kamçatka; Rusya'ya bağlı Kamçatka Krayının üzerinde bulunduğu, Asya'nın doğusunda yer alan yarımada.

Büyük Okyanus'ta Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasındadır. Üzerinde bazıları sönmüş durumda olan kırka yakın yanardağ vardır. Soğuk ve ormanlık bir bölge olması nedeniyle yüzölçümü büyük olmasına karşın ancak 300.000 kişi yaşar. Nüfusun yarısı bir balıkçılık limanı olan Petropavlovsk (Kamçatski)'ta yaşar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ